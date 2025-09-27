Capturan a 'El Monstruo': "La PNP tiene la oportunidad de limpiar la institución", asegura exministro del Interior

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La captura de Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', ha generado un fuerte impacto en la ciudadanía y en la Policía. Para el exministro del Interior, Cluber Aliaga, esta detención representa más que un avance contra el crimen, ya que la PNP tiene la oportunidad de limpiar la institución.

Captura permitiría depurar a malos efectivos

En entrevista con Exitosa, Cluber Aliaga destacó que la captura de 'El Monstruo' debe aprovecharse para identificar a los agentes policiales y funcionarios públicos que lo habrían protegido.

"Aquí lo que hay que hacer es que la propia policía fortalezca su equipo de investigación y no solo vea los casos de secuestro y extorsión del monstruo, sino también quiénes han sido sus cómplices, cuáles son los agentes policiales u otros funcionarios que han recibido dádivas, que han recibido coimas, etcétera", explicó el exministro.

Además, según Cluber Aliaga, la detención de 'El Monstruo' representa más que un avance en la lucha contra el crimen: "Es una gran oportunidad que tiene la Policía para identificar y capturar a los malos efectivos policiales y sacarlos de la institución (...) Significa también la oportunidad de limpiar la institución de los malos elementos".

En el proceso de investigación, 'El Monstruo' podría revelar nombres, unidades y comunicaciones internas de quienes lo protegían. Según Cluber Aliaga, "si lo traes y lo pones a disposición de los que han estado en contacto con él, lo expones a amenazas o a que lo persuadan de no delatar".

"Lo correcto es armar un equipo con gente que nunca haya tenido contacto con 'El Monstruo' y así asegurar la información y capturar a todos los implicados", añadió Cluber Aliaga.

Exige castigo ejemplar para 'El Monstruo'

Sobre el traslado de 'El Monstruo' al país, Cluber Aliaga fue enfático en que la seguridad debe ser máxima. Además, señaló que el lugar de reclusión debe reflejar la gravedad de sus crímenes.

"Nosotros, como peruanos, tenemos que decirle a todos los delincuentes que cometen este tipo de delitos graves que se les va a mandar al peor penal, al penal más crudo, como Challapalca (...) No lo puedes mandar a la Base Naval, porque la Base Naval tiene buen clima; sería un premio para los delincuentes", señaló.

Con la detención de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', la Policía Nacional tiene un camino claro para depurar sus filas. La PNP tiene la oportunidad de limpiar la institución, señaló el exministro del Interior, y de asegurar que los agentes corruptos sean identificados y sancionados.