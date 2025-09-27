Paro de transportistas: ATU advierte desvíos vehiculares por presencia de manifestantes "en Lima y Callao"

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), a través de sus redes sociales, advirtió a la ciudadanía de algunos desvíos vehiculares debido a la presencia de manifestantes en diversos puntos de Lima y Callao. Como se recuerda, este sábado, 27 de septiembre, los transportistas de diversas líneas de transporte urbano acatan un paro y bloquean varias rutas de acceso.

Desvíos del corredor Morado y AeroDirecto Ventanilla

Este sábado 27 de septiembre, los transportistas decidieron apagar los motores de sus vehículos para sumarse a la protesta en la capital y exigir al Estado peruano la implementación de medidas urgentes para la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Asimismo, cabe recordar que la movilización también es una respuesta a la ola de asesinatos, atentados y cobros extorsivos que vienen sufriendo los conductores.

Los manifestantes no solo han paralizado la circulación vehicular, sino que como parte de su protesta decidieron bloquear vías principales desde tempranas horas de la mañana. Es ante esta situación, que a través de su cuenta de X, la ATU alertó a los pasajeros tomar sus precauciones, ya que implementaron medidas respecto a uno de los transportes más usados en la capital.

Según detallaron, para evitar contratiempos y demoras, se establece los siguientes cambios del recorrido habitual en el Corredor Morado y AeroDirecto Ventanilla:

Las rutas del Corredor Morado llegan hasta el paradero Bayóvar, en la av. Héroes del Cenepa, en San Juan de Lurigancho, para retomar su recorrido habitual al Cercado de Lima.

Los buses de transporte público terminan su recorrido en la av. El Muro, en SJL, para continuar su trayecto.

terminan su recorrido en la para continuar su trayecto. Los buses del AeroDirecto Ventanilla culminan su ruta en el paradero Inca Kola, en la zona de la Pampilla, para luego girar y proseguir su recorrido.

Debido a la presencia de manifestantes en diversos puntos de Lima y Callao, se presentan los siguientes desvíos

Suspende temporalmente alimentador de Puente Piedra

La entidad también informó sobre la suspensión temporal del servicio alimentador de Puente Piedra debido a un bloqueo generado por protestas en la Panamericana Norte. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar sus precauciones ante este inconveniente.

Debido a bloqueo por protestas en la Panamericana Norte, el servicio alimentador Puente Piedra deja de operar. Recomendamos a los usuarios a tomar sus precauciones.

Paro de transportistas: Bloquean entrada a José Carlos Mariátegui

El desvío del Corredor Morado en San Juan de Lurigancho se daría debido a que los transportistas decidieron bloquear vías principales del distrito, como la entrada a José Carlos Mariátegui, en protesta por la ola de criminalidad y extorsión que ha afectado al sector.



Noticia en desarrollo...