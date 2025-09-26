'El Monstruo' también es buscado por EE.UU. por tráfico ilícito de drogas

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la captura de Erick Moreno Hernández 'alias El Monstruo', otros países han activado su orden de captura. De esta manera, el criminal no solo podría enfrentar la justicia peruana.

Orden de captura por parte de Estados Unidos

Luego de las declaraciones del director de investigación de hechos punibles en Paraguay, Marcelino Espinoza, quien indicó que la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) estuvo presente en la captura del criminal brindado el servicio de acordonar la zona, se evidencia la participación estrecha del país americano en la captura de 'El Monstruo'.

Hasta el momento, el Perú cuenta con dos pedidos de extradición para la cabecilla de la banda 'Los Injertos del Norte'. Sin embargo, otros países han pedido la orden de captura contra este criminal, en este caso, Estados Unidos.

El exjefe de la DIRCOTE, José Baella indica que se trata por el presunto delito de tráfico de drogas, delito gravemente penado en Estados Unidos, que abarca el transporte y venta de narcóticos. Aún estaría en investigación los cargos y delitos tipificados que pide la justicia estadounidense para Moreno Hernández.

La participación efectivos de la DEA se ha extendido incluso al cuidado del criminal dentro del penal de máxima seguridad Martín Mendoza 'Emboscada', donde actualmente permanece encerrado Erick Moreno Hernández.

Actualmente, las autoridades paraguayas son las que tienen la facultad de decidir sobre las extradiciones que pesan sobre 'El Monstruo'. Si bien el delito de tráfico de drogas puede tener mayores penas en Estados Unidos frente a las presentadas por el Perú (por robo agravado y asesinato de una persona), Paraguay estaría respetando los tratados de extradición.

"En este caso hay un tratado, hay que respetar este y los delitos tienen que estar tipificados. Tiene que estar especificado el tiempo de duración de la pena", indica Baella.

Cinco países piden extradición de 'El Monstruo'

Hasta el momento sobre, Erick Moreno Hernández , cabecilla de una despiadada banda criminal, pesan cinco pedidos de extradición internacional por el criminal. Entre los países involucrados se encuentran Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y Perú.

Los pedidos de extradición están relacionados a diferentes delitos que Moreno Hernández habría cometido en estos países. Los principales delitos que enfrentaría serían secuestro, extorsión y homicidio.

Como se conoce, 'El Monstruo' había extendido sus operaciones criminales a diversos países sudamericanos incluso formando alianzas con bandas delictivas de estos países. En el caso de Brasil, se le atribuye un enfrentamiento armado entre la policía y criminales que dejó como saldo a dos delincuentes muertos y un policía fallecido.