Vía Expresa Sur: "El apuro electoral de López Aliaga ha generado que tengamos una obra mal entregada", critica exregidor de la MML

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, el exregidor de la Municipalidad de Lima, Jorge Valdez, cuestionó la reciente inauguración de la Vía Expresa Sur. Según detalló, la apertura de la vía se habría realizado sin que la obra esté completamente finalizada debido"al apuro electoral" del alcalde Rafael López Aliaga.

Cuestionan entrega apresurada de Vía Expresa Sur

La nueva Vía Expresa Sur, recientemente inaugurada por el alcalde Rafael López Aliaga, como una infraestructura vial, de casi cinco kilómetros de extensión que unirá la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur, y contará con tres carriles en cada sentido, ha generado fuertes críticas en los últimos días.

Conductores como vecinos denuncian que la vía no cumple con su propósito y en varios tramos persisten las congestiones, contradiciendo la promesa inicial del municipio de Lima. Asimismo, denuncian que los trabajos en la obra no han sido concluidas al 100% y reportan falta de señalización, especialmente en zonas cercanas a centros educativos.

En ese marco y ante esta problemática situación, el exregidor de la MML, Jorge Valdez, lamentó que "Perú sea el único país en que se inauguren obras que no están terminadas" y que López Aliaga, producto de su apuro electoral, comprometa a la ciudad con esta infraestructura inconclusa y que la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE S.A.), en un comunicado, señaló que es una obra con muchos complementos por terminar.

"¿Cómo puede ser que se permita que un alcalde candidato inaugure una obra que no está terminada? (...) El problema es que el apuro electoral de López Aliaga, quien debe renunciar en octubre para ser candidato presidencial, ha generado que tengamos una vía mal entregada. Ahí nace el problema de esta vía, en un tema político. Alguien que tiene ánimo de decir que está haciendo algo a como de lugar cuando en realidad no ha hecho mucho, somete a la ciudada a su calendario electoral", expresó en diálogo con 'Exitosa Perú'.

"Obra mal entregada por apuro electoral"

El exfuncionario de la MML agregó que esta obra está mal llamada "Vía Expresa Sur", ya que para su punto de vista, a lo mucho podría ser tildada solo como avenida, por no contar con una adecuada señalización reglamentaria, semaforización y puentes, con la posibilidad de que los peatones puedan cruzar.

Seguidamente, Jorge Valdez agregó que toda obra para una ciudad como Lima que tiene un déficit en el tema vial es bienvenida y aplaudida, siempre y cuando sea entregada de forma eficiente, pero esta vez no es ese el caso, ya que por intereses electorales del alcalde Rafael López Aliaga, la infraestructura presentaría serias deficiencias.

"Si la obra estuviera todavía terminándose y nadie lo hubiera inaugurado y estuviera en prueba, no habría ningún problema. Pero cuando tú pones a funcionar una vía y quieres que funcione al 100% cuando no está preparada, entonces genera el caos que ya vemos y que todos los surcanos y otros ciudadanos sufren todos los días", enfatizó.

Obra no tendría expediente técnico

También señaló que toda obra debería tener primero un estudio de factibilidad, luego un expediente técnico para así conocer los pro y los contra de la obra en el presente y en un futuro, para finalmente ejecutar el proyecto y hacer una supervisión hasta que se concluya.

"Ni uno de esos procesos se ha cumplido en esta vía. Súmale, además, que no solo no cumplieron con los procedimientos, sino que ahora que hagan lo complementario, no solo generan más gastos, sino que perjuicio en tiempo para la ciudadanía que necesita una vía como esta, pero eficientemente terminada", dijo el exregidor.

En conclusión, el exregidor de la Municipalidad de Lima, Jorge Valdez, en declaraciones para Exitosa, cuestionó la inauguración de la Vía Expresa Sur, señalando que fue una entrega apresurada motivada por intereses electorales del alcalde Rafael López Aliaga.