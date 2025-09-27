Gobernador de Tacna arremete contra Southern y alcalde de Ilabaya evita hablar de vacancia

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante la entrega de obras de agua y desagüe en el distrito de Ilabaya, diversas autoridades expusieron las principales demandas de la población y también se generaron tensiones.

Alcalde de Mirave exige inicio de obra en colegio

El alcalde del C.P. de Mirave, Iván Quispe, invitó al gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, a conocer la situación de la I.E.

Mariscal Guillermo Miller, donde los estudiantes continúan recibiendo clases en módulos. Señaló que el "calor es insoportable" y advirtió que, con la llegada del verano, el problema se agravará.

Asimismo, un representante de la Compañía de Bomberos de Mirave manifestó su preocupación por el retraso en la ejecución de la obra destinada a la compañía, pese a que vienen prestando servicio desde hace casi 10 años no solo en Mirave, sino también en la provincia.

Pidió que el Gobierno Regional de Tacna priorice proyectos de impacto en beneficio de la comunidad.

Por su parte, el consejero regional, Mori, informó que la obra en el colegio Mariscal Guillermo Miller será ejecutada, aunque recordó que todo debe realizarse conforme a un "proceso".

Alcalde de Ilabaya evita hablar sobre su pedido de vacancia

En medio de la actividad pública, el alcalde distrital de Ilabaya, Juan Ordóñez, evitó pronunciarse sobre el pedido de vacancia en su contra. Al ser consultado por Exitosa, señaló sentirse "muy incómodo" con el tema e indicó que la población debería evaluar su gestión.

No obstante, los vecinos consultados evitaron declarar por temor. Esta no sería la primera vez que la autoridad edil evita responder a la prensa, ya que en anteriores ocasiones se habría retirado rápidamente de la municipalidad para no brindar declaraciones.

Tras el impase con una reportera de Exitosa, Ordóñez ofreció disculpas.

Gobernador cuestiona a Southern

Durante su discurso, el gobernador regional Luis Torres cuestionó a la empresa minera Southern Perú, señalando que solo apuesta por obras por impuestos y que "no pone la suya".

"Southern ha dejado de ser una empresa generosa como era antes, ahora se han vuelto bien miserables, no quieren gastar en nada, no quieren apoyar en nada", afirmó.

El gobernador recalcó que las obras por impuestos son recursos del Estado que luego se descuentan, y sostuvo que la minera obtiene ganancias de la explotación, pero no comparte lo suficiente con la población.