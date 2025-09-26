'El Monstruo' tendría que ir a la Base Naval como Abimael Guzmán, señala exjefe de la DIRCOTE

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exjefe de la DIRCOTE, José Baella, señaló que existen ciertas similitudes entre Abimael Guzmán y Erick Moreno, 'El Monstruo'. Además, indicó que dicho criminal debería cumplir cadena perpetua en la Base Naval del Callao, como el excabecilla de Sendero Luminoso.

A favor que vaya a la Base Naval

Para el ex oficial de la PNP, este peligroso delincuente tiene que ser apartado de la vida pública, y un lugar adecuado para sujetos como él son las instalaciones del centro de operaciones la Marina de Guerra del Perú. Considera otras opciones, aunque la presencia de militares limitaría su accionar delictivo desde adentro.

"Este parásito tiene que ser sacado de la sociedad, es como un cáncer y el cáncer hay que sacarlo. Challapalca, la Base Naval o Ancón 1, una extremada medida de seguridad, por que no es una persona cualquiera. Yo lo mandaría a la Base Naval, porque es más controlable", manifestó.

Baella cree que 'El Monstruo' es un mal tipo, con el perfil de un psicópata, con semejanzas a Abimael Guzmán. Ve necesario que la justicia peruana le dicte cadena perpetua, por el largo historial criminal y su implicancia controlando el crimen organizado.

"Es un psicópata, un manipulador, un mentiroso, una persona capaz de agarrar un cuchillo y clavártelo en cualquier momento. Toda su vida ha sido un delincuente, de pájaro frutero, etc. Cuando ha llegado se ha dado el lujo de insultar a la policía, de amenazar a la familia del persona, eso nunca había ocurrido", sostuvo.

No hay autoridad para que la PNP actúe en otro país

Por la acreditación que se dio la Policía Nacional del Perú, de haber actuado en la detención de Erick Moreno, el exjefe de la DIRCOTE no se mostró a favor. Criticó que hayan ido más de un oficial y que hayan estado tomándose fotos con el detenido, alegando falta de reserva en las pesquisas.

"Nosotros no tenemos autoridad para actuar en otro país, empezando por ahí. El hecho que vaya y me tome una foto y que diga ya lo tenemos es mentira. Paraguay lo tiene bajo su autoridad y las autoridades paraguayas disponen de él. Han mandado tres coroneles y estoy en desacuerdo, tiene que haber una sola cabeza", precisó.

Por ende, el exjefe de la DIRCOTE, José Baella, cree que es necesario que 'El Monstuo', excabecilla de los 'Injertos del Cono Norte', sea internado en la Base Naval del Callao. Esto porque considera que su perfil se asocia para ser separado de la sociedad.