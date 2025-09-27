Camucha Negrete: Fallece la reconocida actriz y presentadora de TV a los 80 años

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La querida actriz y presentadora de TV, Carmen Julia Chávez Negrete, más conocida como Camucha Negrete, falleció este sábado 27 de setiembre a los 80 años. Sus familiares confirmaron la lamentable noticia a través de sus redes sociales.

Fallece Camucha Negrete a los 80 años

Este sábado 27 de setiembre, la familia de la querida actriz y presentadora compartió un emotivo comunicado anunciando su fallecimiento y agradeciendo el cariño recibido en este difícil momento: "Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento".

En el comunicado también se lee: "Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles de las exequias se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento".

Falleció la actriz y conductora Camucha Negrete. Así lo informa María José Mejía, familiar de la misma. 👇🏼 pic.twitter.com/DrD55xxdQD — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 27, 2025

Camucha Negrete estaba bajo cuidados especiales

Hace unos días, la familia de Camucha Negrete informó a sus seguidores sobre la delicada salud de la actriz peruana. Paula Mejía, nieta de la también presentadora de TV, confirmó al programa América Hoy que la artista recibía cuidados especiales y permanecía acompañada en todo momento por sus seres queridos.

"Ella está muy delicada actualmente y, obviamente, con los ánimos bajos", expresó Paula Mejía durante el enlace en vivo. Además, agregó: "Está en casa, guardando reposo. Estamos todo el día con ella, dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto".

Durante la entrevista con el magazine, Paula Mejía también señaló que su abuela no podía recibir ningún tratamiento médico. "Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella ahora", explicó.

Quién fue Camucha Negrete

Camucha Negrete, nombre artístico de Carmen Julia Chávez Negrete, es considerada una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión peruana. Con más de 50 años de trayectoria, su carrera abarca teatro, cine, televisión y programas de entretenimiento.

Inició en los años 60 como actriz en programas de corte humorístico, y alcanzó gran popularidad en El Tornillo, compartiendo escena con leyendas del espectáculo nacional.

En los años 80, fue parte fundamental de Risas y Salsa, consolidándose como una figura clave del humor televisivo. Su carisma la llevó a incursionar como conductora en espacios como Camucha y tú y Utilísima, donde conectó con el público femenino a través de consejos, entrevistas y temas del hogar.

Además de su faceta actoral, Camucha Negrete brilló en la radio y participó en recordadas telenovelas como María Emilia, querida, Pobre diabla y Cumbia Pop, demostrando una versatilidad que pocos artistas han logrado mantener a lo largo de los años.

Con el fallecimiento de Camucha Negrete, la televisión peruana despide a una de sus figuras más emblemáticas. La reconocida actriz y presentadora de TV, a los 80 años, deja atrás décadas de trayectoria en cine, teatro y programas de entretenimiento que marcaron a toda una generación.