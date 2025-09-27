Magaly Medina admite que podría dejar la TV: "Estoy muy cansada, es realmente agotador"

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina sorprendió a todos al confesar que aún no sabe si continuará con su programa Magaly TV, La Firme el próximo año. La conductora de TV aseguró sentirse agotada y señaló que sola no puede ser el sostén del canal, dejando entrever que el futuro de su icónico espacio podría estar en juego.

Magaly Medina podría dejar la TV

En una reciente entrevista, Magaly Medina se sinceró sobre la carga que implica mantener su programa al aire. "Ahorita estoy muy cansada y no tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador. Es remar sola", confesó para Trome.

La conductora de Magaly TV, La Firme reveló que lleva años pidiendo mejoras en los programas que anteceden al suyo, pero que la mayoría de las promesas quedan en nada.

Magaly Medina destacó que un solo programa no puede sostener todo un canal y que siente que ella es la única que se toma en serio la competencia. "Es realmente agotador y mi salud se ha resentido por demasiado estrés", indicó.

La conductora también opinó sobre rumores respecto al programa de Andrea, asegurando que no cree que dure hasta octubre, y cuestionó qué contenido pondrían en su reemplazo: "Si lo sacas, ¿qué vas a poner? ¿Una telenovela que tiene una lágrima de rating?".

Aunque reconoció su fatiga, Magaly Medina dejó claro que no piensa tomar un año sabático. "No lo sé. Ahorita estoy cansada, quiero terminar el año, hay varios proyectos que deseo hacer. Un año sabático no, porque me encanta salir de mi casa, soy una pata de perro y me gusta la adrenalina acompañada", señaló entre risas.

Magaly denuncia desprotección en ATV

La conductora explicó que, en el canal, se siente desprotegida y hasta comparó su situación con la de Cenicienta: "En el canal me siento huérfana, se me trata como la Cenicienta".

Además, Magaly hizo un particular comentario sobre la competencia y la audiencia. Afirmó que varias figuras del canal celebrarían su eventual salida y que algunas mujeres solo han sido usadas para criticarla.

"cin nosotros al aire, ja, ja, ja. Soy como el oxígeno que los mantiene vivos, sino pregúntales a varios en los streamings", comentó.

Con sus declaraciones, Magaly Medina dejó en claro que se siente agotada y con dudas sobre el futuro de Magaly TV, La Firme. La conductora de TV señaló que, aunque planea terminar el año y seguir con algunos proyectos, su continuidad dependerá de las condiciones que reciba y de su propia salud.