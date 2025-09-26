Barranca: Policía abate sujeto que pertenecía a banda de extorsionadores

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú asestó un duro golpe a la criminalidad en Barranca, luego de abatir a un sujeto que pertenecía a una banda de extorsionadores. Además, de capturar a otros dos hampones.

Policía abate a extorsionador

En un operativo de alto impacto, el Departamento de Investigación Criminal de Barranca desarticuló a la organización delictiva dedicada a la extorsión de acuerdo al informe de la Fiscalía y la Policía.

Esta banda criminal estaría detrás de los cobros de cupos a transportistas, uno de estos términos siendo abatido por el personal policial. El jefe de la Región Lima Norte, el general PNP Juan Manuel Mundaca brindó detalles respecto a este importante intervención policial.

"Al promediar el mediodía de hoy, personal de la Policía del Perú, en una importante intervención ha logrado desarticular una banda criminal autodenominada 'La Nueva Generación'", manifestó.

Cabe resaltar que, durante el operativo uno de los hampones cogió un arma de fuego e intentó disparar contra la Policía, pero finalmente terminó siendo abatido.

Además, se ha incautado cuatro armas de fuego, así como también explosivos y municiones que estarían justamente usando para cometer sus fechorías y amedrentar a una empresaria del rubro de transporte.

La identificación de los capturados

Vale indicar que los capturados fueron identificados como Anthony Tomás Cerna Montalvo (23) y Néstor Alejandro Cerna Montalvo (18), quienes intentaban huir a bordo de una mototaxi azul con placa 2425-EC.

En tal sentido, durante el enfrentamiento, Miguel Ángel Vega Tamurio, de 20 años, perdió la vida. Este sujeto también era integrante de esta organización criminal. Por su parte, el sujeto abatido tenía un rol activo en las operaciones de extorsión que aterrorizaban la ciudad.

Como resultado de la intervención, las autoridades decomisaron tres armas de fuego, municiones, cierta cantidad de marihuana, varios equipos celulares y la suma de S/ 300 en efectivo. La rápida respuesta policial fue clave para interceptar a los sujetos y evitar que siguieran delinquiendo.

El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para investigar el caso, incluyendo las circunstancias del abatimiento. La Policía ha dejado claro que continúa tras los pasos de los cabecillas de "La Nueva Generación", con el objetivo de desarticular completamente esta organización criminal que sembraba terror en Barranca y todo el norte chico.

