Chris Soifer se defiende de aquellos que la acusan de "sacarle plata" a Christian Cueva: "Era mi pareja"

14/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sigue inmerso en la polémica. Luego de que se revelara que el futbolista también mantuvo un romance con Chris Soifer, la fémina salió al frente para defenderse de aquellas personas que la tildan de interesada.

Chris Soifer asegura que podía pedirle cosas a Cueva porque era su pareja

Pese a que ya pasaron varios días de la emisión del primer capítulo de 'El Valor de la Verdad', Chris Soifer no desaprovechó la oportunidad de aclarar ciertos puntos relacionados a la relación clandestina que mantuvo con Christian Cueva.

Y es que a raíz de las declaraciones de Pamela López, muchos cibernautas empezaron a tildar a la exchica reality como "interesada" y una mujer que solo buscaba "sacarle plata" al popular 'Aladino. Es así que, en respuesta a Samuel Suárez, la joven influencer no dudó en asegurar que el volante nacional era su "pareja" y que, por ende, podría pedirle lo que necesitaba sin hacer un show".

"Te pasas, Samu. Ya te pareces a Andrea Llosa creyendo. Si necesitaba, tranquilamente le podía pedir porque era mi pareja y sin necesidad de hacer un 'show'. Ahora, que él haya tenido que inventar todo eso para que lo perdonen por enésima vez, ya no es mi problema, pero mi motito me la compré yo", dijo en un primer momento.

Chris Soifer se defiende de acusaciones.

A su vez, no perdió la oportunidad de enviarle un contundente mensaje a Pamela López: "Lo único que me enojó fue que se excusen con 'fue lo que me dijo' porque cantidad de cosas a mí también me dijeron de ella y no por eso saldré sin prueba alguna basando y excusando en la palabra de una persona que pues, tan sincero no es".

Chris Soifer confirma romance con Cueva

Es importante mencionar que, antes de que se emitiera 'El Valor de la Verdad', Chris Soifer confirmó que si estuvo con Cuevita: "Yo no tengo nada malo qué hablar de él, de Christian. Eso pasó hace más de 10 años. 'No dejes que te nieguen' jaja, no me importa, si me niega o no me niega, no me afecta en lo absoluto. (...) Yo no tengo por qué negarlo, lo que quiera decir, perfecto. Hay muchas anécdotas que contar, pero imagínense, si no hablé hace 10 años, no hablaría ahora".

Debido a esta situación, Chris Soifer volvió a aclarar que por ser pareja de Christian Cueva, ella podía pedirle lo que necesitaba, lo que finalmente no la convierte en ninguna interesa.