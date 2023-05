Chancay: Vecinos de Peralvillo se enfrentan con trabajadores de empresa Cosco Shipping

Un grupo de vecinos de Peralvillo se enfrentaron con trabajadores de la empresa Cosco Shipping por el colapso del túnel del megapuerto que generó hundimiento de viviendas en Chancay. Los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles 17 de mayo cuando el personal quería ingresar con un vehículo a la compañía.

Allí, los habitantes de Chancay se opusieron a permitir que el transporte con trabajadores de Cosco Shipping siga su curso y se colocaron en el camino para detener su paso. Incluso, colocaron piedras debajo de las llantas para evitar que pueda moverse posteriormente.

Según el reporte de la corresponsal de Exitosa, los ciudadanos de Peralvillo habrían intentado sacar de la camioneta a los trabajadores del empresa encargada de realizar la obra para confrontarlo. Por esta razón, uno de los integrantes del personal decidió bajar voluntariamente y les dijo que era un trabajador nuevo, por lo que no tenía conocimiento sobre los hechos.

Alrededor de 5 trabajadores de Cosco Shipping se encontraban al interior del vehículo cuando fue interceptado por parte de los vecinos de Peralvillo. Si bien no se registraron agresiones físicas, los manifestantes asegurarán que seguirán mostrando su incomodidad y aseguraron que "ese carro no se va a mover".

"Que vengan para que retiren ese carro, no lo vamos a dejar pasar hasta que venga un representante y que nos solucione el problema. Por culpa de este empresa no podemos vivir bien, nosotros vivíamos tranquilos. Ahora, no dormimos porque ese problema nos atormenta", declaró para nuestro medio una de las afectadas.