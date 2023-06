Del Miss Perú al OnlyFans: Modelo conquista el mundo del contenido erótico ¿Cuánto cobra por suscripción?

En una reciente emisión del programa "Magaly TV, La Firme", se dio a conocer la sorprendente transformación de la exfinalista del prestigioso certamen de belleza Miss Perú, Lesly Reyna. El informe reveló que la modelo, que radicada actualmente en Estados Unidos, se ha adentrado en el mundo del contenido erótico a través de su cuenta en OnlyFans.

En una entrevista concedida a las cámaras de Magaly Medina, Lesly Reyna no ocultó su nueva ocupación y expresó sentirse satisfecha con los ingresos que genera de esta forma. Además, afirmó que considera esta actividad como una forma ingeniosa de ganar dinero y que se siente empoderada y orgullosa de su trabajo.

"Lo que no ven en mi Instagram o en mis redes es exclusivo para mis fans y si puedo generar ingresos sobre, eso lo veo bien. Lo he hecho, no tengo por qué ocultarlo, siento que es una manera inteligente de capitalizar la llegada que tienes a las personas", dijo