Ducelia asegura no volver a ser distraída con casados y Magaly le recuerda: "Distraída estaba la esposa"

10/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ducelía Echevarría volvió a remecer la farándula nacional tras asegurar que será más precavida al momento de enamorarse y no volver a cometer el error de salir con un hombre casado, por lo cual, la conductora de televisión, Magaly Medina, fiel a su estilo, arremetió contra ella.

¡No confía en los hombres!

Semanas atrás, la exchica reality se convirtió en la protagonista de uno de los ampay de 'Magaly TV: La Firme' tras ser captada saliendo y besándose con un hombre que resultó estar casado y tener un hijo, que según Ducelía desconocía. Incluso indicó que "no era el FBI para investigar a nadie y se dejó llevar tras ser una persona soltera".

Tras ello, Echevarría aseguró que por el momento no está en sus planes enamorarse y se enfocará en su reciente integración como conductora del programa de espectáculos 'Préndete'.

"Estoy mucho más tranquila y, de hecho, estoy fuerte, empoderada y decidida a estar enfocada en mí, en mi niña que es lo importante, y seguir creciendo y avanzando con muchos proyectos que tengo, que poco a poco irán conociendo", señaló a Trome.

También reveló que ya aprendió la lección y "no será tan distraída" al escoger el hombre que pueda compartir su vida para siempre.

"A partir de ahora, como lo dije, 'si me estás viendo y quieres acercarte, ni te acerques', ja, ja, ja, porque hoy por hoy quiero dedicarme a mí, a mi hijita. Creo que en estos tiempos uno no sabe qué pueda pasar de la noche a la mañana y lo más importante es la familia", comentó Ducelia.

¡No le cree!

Tras conocerse las declaraciones de Ducelia sobre que no será más distraída con sus parejas, Magaly Medina señaló que no le cree que ella no haya sabido que su saliente tenía esposa, ya que vivían a solo unas cuadras de su vivienda. Además, criticó a la exparticipante de 'EEG' por haber destruido a una familia.

"Eso no es distraída ¿Cómo no vas a saber que el hombre estaba casado? Vivía a cuadras de tu casa. Lo primero que se hace al salir con alguien, cuando alguien te pretende es decirle: '¿Eres soltero o eres casado?'. Distraída estaba la esposa que le ponían los 'cachos' y ni cuenta se daba. Ella será la que estaba distraída", remarcó la popular 'Urraca'.

De esta manera, Magaly Medina no dudó en comentar sobre las recientes declaraciones sobre su ampay con 'madurito' galán, asegurando que desde un inicio no debió de ser tan distraída y hacer que una familia se separe por su falta de interés de averiguar quién era el hombre con que salía.