Efraín Aguilar hace IMPACTANTE confesión sobre Mónica Sánchez en 'Al Fondo Hay Sitio'

'Al fondo Hay Sitio' es una de las series más vistas de la televisión peruana, desde su inicio se ganó el cariño del público, por lo que la historia de los 'Maldini' y los 'González' se prolongó hasta varias temporadas. Por ello, el exproductor general de esta comedia, Efraín Aguilar, contó como fue la elección de los actores que le darían vida a los divertidos personajes.

Durante una entrevista para un medio local, el popular 'Betito' sorprendió al hablar de Mónica Sánchez, quien da vida a la querida 'Charito', en la serie. Comentó que, inicialmente, la actriz se rehusaba a ser parte de esta producción.

Efraín Aguilar fue consultado por Mónica Sánchez, actriz que interpreta a uno de los personajes más importantes de esta ficción e impactó al decir que no quería integrar el elenco. Explicó que la artista había visto sus anteriores producciones y no tenía interés de participar en un proyecto de ese tipo.

Asimismo, explicó que le insistió por un buen tiempo, le ofreció contratarla por un año y que si no se sentía cómoda podía dar un paso al costado.

"Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año. Me dijo que si me podía contestar mañana. Al día siguiente me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer", añadió.