¡En exclusiva! Hugo Congas denuncia que Apdayc solo le pagó 20 soles por su tema 'Te conocí en las Cucardas'

¿Alguna vez has escuchado el tema 'Te conocí en las Cucardas'? Entonces, se te debe hacer conocido Hugo Congas. Y es que el cantante y creador de contenido peruano ha logrado un gran alcance en los últimos años debido a la letra de sus canciones. A continuación, te contamos en esta nota la denuncia del tiktoker sobre Apdayc.

En diálogo con Claudia Salomé para el podcast 'Te Vi en TikTok', el cantante de timba expuso su descontento y desconcierto respecto a la situación actual con la Asociación Peruana de Autores y Compositores. El músico, reconocido por sus temas inéditos, revela una experiencia desafortunada al intentar cobrar regalías en la entidad.

"No entiendo como es esta situación de *m* con Apdayc, yo soy socio hace 7 años [...] Mis temas han salido en la tele y hasta en las radios, lo he puesto y yo he ido a cobrar a Apdayc mi plata porque todos los artistas no conocemos", dijo inicialmente para nuestro medio.

El tiktoker relató que, en anteriores visitas a la entidad, recibía mensajes alentadores sobre el éxito de sus temas y las potenciales ganancias que podría obtener.

"Yo fui el anteaño pasado a hacer mi cola y todo el mundo me decía: 'Huguito, bien hermanito ahora si la haces' Yo estaba feliz y me decían que mínimo me iba a sacar mi 20 lucas (20 mil soles) con 10 luquitas me conformo (10 mil soles)", agregó.

"20 soles me pagó Apdayc"

Sin embargo, sus expectativas se vieron drásticamente defraudadas cuando, al hacer cola y presentar la documentación necesaria, la entidad le entregó tan solo 20 soles como compensación.

"La señorita me dice que hay un monto y saca el papel y yo firmo, me dice: 'le vamos a dar en efectivo' y me da 20 soles y digo: Señorita disculpe se han equivocado me han dado 20 soles y ve en su computadora y me dice que eso es todo [...] 'Disculpe señor Apdayc no reconoce palmas ni aplausos [...] 20 soles me pagó Apdayc", reveló.

El descontento del cantante de 'La Peladita' pondría en evidencia la complejidad y la falta de transparencia en las relaciones entre los artistas y las entidades que gestionan los derechos de autor.

Este testimonio resalta la necesidad de una revisión y mejora en los procesos de reconocimiento y compensación para los artistas afiliados, asegurando que sus contribuciones al mundo de la música sean debidamente valoradas y recompensadas.

