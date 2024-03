¿Ana Paula Consorte minimiza MATRIMONIO con Paolo Guerrero?: "Vivimos como casados"

Ana Paula Consorte llegó al Perú junto a sus hijos para acompañar la carrera futbolística de Paolo Guerrero y rápidamente la prensa le consultó sobre cómo va su relación y los rumores de un posible matrimonio, que han circulado en los últimos días.

Recordemos que la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte pasó una breve crisis luego que el futbolista se mude a Perú para jugar con la UCV. Sin embargo, todo parece estar superado y debido a ello, se habló sobre planes de boda e incluso se mostraron algunos anillos.

En ese sentido, un conocido programa de espectáculos intervino a la brasileña para consultarle sobre el estado de su relación y los planes a futuro con el 'Depredador'. Ana Paula con su respuesta.

"¿Qué tan cierto es el tema del matrimonio? Porque hemos visto los aros, que se filtró una foto", preguntó el hombre de prensa. Rápidamente, y con un español bastante entendible ya que no es su idioma natal, Ana Paula respondió: "Sí, pero no estoy hablando de eso, tampoco Paolo está hablando ya. De repente (la boda) No sé qué decirte... vivimos como casados ya".