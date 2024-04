Ethel Pozo se solidariza con Julián Zucchi tras polémico video donde aparece llorando: "Es su verdad"

Julián Zucchi ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta luego de realizar una polémica transmisión en vivo donde aparentemente estaba en estado de ebriedad y contó lo mal que se ha sentido en los últimos días a raíz de su batalla mediática con Yiddá Eslava. Ante ello, Ethel Pozo se solidarizó con el actor y dijo que entiende la forma en la que expresa lo que siente.

La hija de Gisela Valcárcel utilizó varios minutos de su programa, 'América Hoy', para hablar sobre el tema. Ethel dijo que el actor no se habría atrevido a contar lo que dijo si hubiera estado estable emocionalmente.

"A mí me parece bien, desde mi punto de vista, porque es la realidad, decir la verdad no debe doler (...) Este es su verdad, él está quebrado (Edson: debió hacerlo sanito) Sanito no lo hace", expresó.

Rápidamente, Janet Barboza se sumó al tema y coincidió con lo que dijo Ethel Pozo; además, saludó al actor argentino por expresar sus sentimientos frente a todos sus fanáticos.

"Yo no lo veo mal porque tiene derecho a expresarse. Si siente dolor y quiere decirlo en las redes, que debe hablarlo, no lo veo mal", agregó.

La madrugada de hoy 16 de abril, el exparticipante de 'Combate' decidió realizar una transmisión a través de su cuenta de Instagram, pero su actitud llamó la atención de sus seguidores, quienes empezaron a pedirle que corte el En Vivo porque al parecer estaba bajo los efectos del alcohol.

Enseguida, el actor contó que siempre se esforzó por hacer las cosas bien durante su permanencia en nuestro país, mientras que varias personas pedían que corte el 'live' y otros convocaban a sus amigos para que lo ayuden.

"Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón", manifestó entre lágrimas y luego se quedó dormido por unos minutos.