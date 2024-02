Federico Salazar causa sensación con su lujosa moto y usuario revela en redes: "Está casi 20 mil"

El periodista peruano Federico Salazar dejó impresionado a más de un internauta tras ser captado sobre una lujosa moto y vestido de forma muy diferente a lo que muchos están acostumbrados de verlo durante el noticiero que conduce cada mañana.

A través de las redes sociales, el conductor de televisión lucía una casaca de cuero, pantalón oscuro y en su espalda una mochila roja, mientras sostiene fuertemente su celular, por lo cual, sus seguidores aseguraron que esta sería la forma en que se dirigiría diariamente hacia su centro de trabajo para evitar el tráfico.

Como era de esperarse, los usuarios de TikTok, no dudaron en revelar el costo del vehículo que les llamó tanto la atención, asegurando que sería de gran valor con un precio de alrededor de 20 mil soles.

Tras volverse viral rápidamente el video, cientos de personas no dudaron en dejar sus más insólitos e hilarantes comentarios pidiendo que tengan más respeto y "dejen la envidia de lado", ya que pudo adquirir la moto con su sueldo de muchos años.

Federico Salazar nunca tuvo inconvenientes en demostrar abiertamente su amor a la madre de sus hijos, Katia Condos; sin embargo, no todo habría sido felicidad en la relación, pues, en una oportunidad, tuvieron que separarse y durante una entrevista a Henry Spencer decidió contar los motivos de esa decisión.

"Yo tuve unos años de depresión con el covid, me ausenté de la casa, estaba ahí, pero en verdad no estaba. (...) De pronto me da un segundo covid y me volvió a tumbar, depresión e insomnio. (...) Ahí sí hubo una separación, primero porque ella no contaba con una pareja, yo estaba como un bulto ahí", confesó en la entrevista.