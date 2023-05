Florcita Polo olvida a Néstor Villanueva y se luce en la cama con otro cantante de cumbia

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Florcita Polo decidió apartar el escándalo relacionado con su expareja Néstor Villanueva y la manutención de sus hijos, y optó por enfocarse en su carrera. En esta ocasión, la hija de Susy Díaz se ha convertido en la protagonista de un candente videoclip de la agrupación musical 'Sabrosas de la Cumbia', donde se luce en la cama con otro cantante de cumbia.

Todo es ficción

En esta ocasión, Florcita Polo luce prendas diminutas y se muestra en imágenes en la cama y el jacuzzi junto al empresario musical Karlos Terrones, quien elogió a su "gran amiga" con palabras de admiración.

"No es nada personal, todo es ficción. Flor es muy profesional, nos conocemos muchos años, desde chiquititos, es una persona muy profesional".

"Las escenas fueron fuertes, han visto en el video en el jacuzzi, en la cama... Todo el trabajo super profesional y ha sido bastante dedicado a la gente", declaró el cumbiambero a un medio local.

Florcita se sintió identificada con su personaje

Florcita Polo demuestra su profesionalismo al respetar los requisitos de su trabajo y afirmó que se sintió identificada con el personaje que interpretó en el videoclip.

"Me sentí identificada, para hacer un personaje, tuve que meterme en el papel. Lo conozco años, pero sí hubo un poquito de nervios, pero salió un buen video. No me costó mucho (por las prendas diminutas)", remarcó la hija de Susy Díaz.

El nuevo romance de Florcita Polo

Florcita Polo, hija de los reconocidos Augusto Polo Campos y Susy Díaz, reveló que ha decidido darle una nueva oportunidad al amor con un hombre al que describió como "maravilloso". Según contó, esta persona no solo le brinda tranquilidad, sino que también la respalda en todos los aspectos de su vida.

En una entrevista reciente con un medio local, Florcita Polo compartió que, aunque está experimentando una etapa positiva en su relación, aún no ha presentado a sus hijos a su nueva pareja, el empresario Luiggi Yarasca.

"Diosito me mandó un hombre maravilloso a mi vida y estoy feliz, no lo puedo ocultar. Además, ya han visto las imágenes y no voy a decir que estoy soltera cuando no lo es. Estoy feliz", aseguró al citado medio.

"Es que él llegó a mi vida en el momento menos esperado... Es una persona muy trabajadora, le gusta salir adelante y me quiere mucho. Él me apoya y está siempre conmigo, no solo en los momentos buenos, también en los malos y eso es lo que se busca en una pareja", añadió.

Como es sabido, la revelación de la nueva relación de Florcita Polo ocurre en medio de los conflictos mediáticos que tiene con su expareja y padre de sus hijos, Néstor Villanueva.