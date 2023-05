¿Tomarías la misma decisión? Joven canadiense renuncia en su primer día de trabajo

Por medio de las redes sociales se hizo viral la historia de una joven canadiense que contó el motivo por el cual renunció en su primer día de trabajo, ya que aseguraba que le habían hechos solicitudes que la indignaron.

En su video de TikTok, la usuaria, identificada como @croissantwoman, explicó que ella quería trabajar en esa empresa, pasó los filtros debidos para su contratación, pero en medio de la inducción, cuando le contaron sobre sus labores y el pago, se decepcionó.

"El salario no era significativo, pero era un trabajo, así que entré al local y una amable señora me dio la bienvenida y comenzó a capacitarme en la gestión de la tienda", señaló.

Los problemas en su nuevo trabajo comenzaron poco después de iniciar su primer turno, ya que la persona que la estaba capacitando le indicó que, además de vender, debía hacerse cargo de controlar la caja registradora, revisar el correo electrónico del local y manejar los envíos de paquetes comprados vía web.

Tras escuchar todas las obligaciones que tenía en la empresa, la protagonista de la historia continúo decepcionándose de su nuevo puesto. Sin embargo, se encontraba dispuesta a seguir para obtener la experiencia.

Por otra parte, la usuaria asegura que todo cambió cuando le indicaron que debía trabajar 8 horas seguidas sin ningún descanso. Es así que, mientras se dirigía a su casa, tomó la decisión de renunciar.

Finalmente la joven aseguró que no era una mujer que dejara fácilmente los empleos, aunque este caso le pareció excesivo y definitivamente dejó claro que jamás querría regresar a dicho lugar.

"Odio renunciar, no soy de las personas que renuncian. Pero en el auto pensé: 'Nunca más quiero volver allí'. Y no es que le tire odio a la empresa, creo que todo el mundo que conocí ahí resultó muy agradable, pero ¿Cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran el salario mínimo, el salario mínimo", agregó.