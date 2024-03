¡Fuerte! Brenda Zambrano se va con todo y arremete contra Edith Tapia, mamá de Guty Carrera

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brenda Zambrano sigue causando polémica en nuestro país por su fuerte enfrentamiento con Guty Carrera. Hace unos días, la mexicana sorprendió a más de uno con tremenda advertencia a su expareja pues mencionó que podría venir a nuestro país para declarar a favor de Alejandra Baigorria, quien lo denunció por violencia física y psicológica.

Esta vez, la modelo arremetió contra Edith Tapia, madre del popular 'Potro' y la tildó de 'alcahueta', además, de la serie de acusaciones que emitió. ¿Qué dijo?

Brenda Zambrano arremete contra Edith Tapia

Luego de haber despotricado contra Guty Carrera, Brenda Zambrano utilizó sus redes sociales para irse contra Edith Tapia, madre del exchico reality. La influencer le dijo de todo e hizo fuerte acusaciones, entre ellas le sacó en cara todas sus relaciones.

" Es una alcahueta... cuando andaba conmigo y él vivía conmigo en mi casa, se la pasaba tirándome indirectas en Instagram . O sea, la mamá es de lo peor, alcahueta, metiche, lo peor", dijo muy indignada en un video.

Y eso no fue todo, reveló que, en su momento, cuando mantenía un romance con Guty, él le confesó cómo era su relación con su madre y sorprendió al contarle algunos secretos.

"Me decía que su mamá se la pasaba en relaciones y que nunca lo atendió. O sea, mejor que no me haga hablar de más y meterme en temas que no debo hablar aquí", concluyó Brenda Zambrano.

En el pasado también la atacó

Sin embargo, esta no es la primera vez que Brenda Zambrano lanza sus dardos contra Edith Tapia. En una entrevista para el podcast "Hablemos de Tal" comentó sobre las indirectas que la mamá del exintegrante de 'Esto es Guerra' le mandaba durante su relación.

"Su mamá es otra que se la pasaba tirándome indirectas. No sé si él le contaba los problemas que teníamos, él me dio dinero para una cirugía, pero lo que no saben fue que ese dinero era prestado. Él me pedía los 200 pesos, nunca me dijo "ten"", mencionó en ese momento.

Además, reveló que se sintió ofendida cuando la madre del 'Potro' criticó a las mujeres operadas, debido a que ella siempre ha mencionado que se ha operado ''de pies a cabeza'.

"Me dio el dinero, yo dije que mi pareja me apoyó, y la mamá comenzó a poner indirectas de 'no inviertas tu dinero en no sé quién...', o ponía indirectas y burlas de las mujeres operadas. A mí me caía el saco porque yo sí estoy operada de pies a cabeza. No sabía si tomármelo personal, hasta que un día exploté ", contó.

Como se mencionó, la polémica entre Brenda Zambrano y Guty Carrera tiene para rato. Esta vez, la influencer mexicana arremetió contra la madre de su expareja.