¡Impactante! Alondra García Miró revela el conmovedor sueño que tuvo con su madre fallecida

Alondra García Miró recordó a su madre fallecida, durante una entrevista, y comentó sobre un impactante sueño que tuvo con ella . Esta experiencia conmovió a la modelo y por ello se animó a compartirla públicamente, ya que, por mucho tiempo, la había tenido en secreto.

La empresaria tuvo una conversación con Milagros Leiva donde habló sobre un pasaje muy difícil que tuvo que enfrentar en su vida: La muerte de su madre. Como todos saben, la 'ojiverde' perdió a su madre, hace algunos años, cuando era muy joven, y este episodio marcó fuertemente su vida.

En medio de esta charla con la periodista, Alondra contó el sueño que tuvo con su madre, detalló que este se dio al poco tiempo de su deceso. Por esta razón, siente que a través de ello, recibió un mensaje de su mamá, el cual le aportó mucha tranquilidad y fortaleza para poder seguir adelante.