"Me decía que era enano y feo": Chris Soifer negó amorío clandestino con Christian Cueva, según Jeicy

Christian Cueva continúa en medio de la polémica. Esta vez, la expareja de Chris Soifer, Jeicy, reveló que cuando enfrentó a la influencer por su amorío clandestino con el futbolista, ella se lo negó e incluso lo tildó de "enano y feo".

En una reciente entrevista para diario 'Trome', el cantante dominicano se fue con todo y reveló detalles de la relación prohibida que tuvo con el volante de la Selección Peruana.

Según dijo, lo de Christian Cueva y Chris Soifer se volvió más fuerte en 2019, por lo que no dudó en enfrentarla debido a una escena de celos que, inesperadamente, ella le hizo a él.

Sin embargo, al recibir sorpresivamente esta acusación, la menor de las Soifer arremetió contra el futbolista, asegurando que no estaba a su nivel y que jamás tendría algún tipo de vínculo con él sobre todo porque era "enano y feo", y que lo único bueno que tendría es la plata.

"Al principio no, porque yo le dije de boca. Ella pensaba que yo no sabía y decía 'ese chico no es de mi nivel, cómo estando contigo voy a estar con él'. Le dijo desde enano hasta feo, que lo único bueno que tiene es la plata", agregó.