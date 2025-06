Jefferson Farfán lanza peculiar publicación tras confesiones de Darinka Ramírez en 'El valor de la verdad'

02/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez sacudió el set de El valor de la verdad al soltar duras revelaciones sobre Jefferson Farfán, dejando en evidencia cómo fue realmente su actitud durante el embarazo y después del nacimiento de su hija. Tras la polémica, la 'Foquita' reapareció en redes sociales con una impensada publicación que dejó a todos con la boca abierta.

Darinka Ramírez en 'El valor de la verdad'

¡Tremendo fue lo que se vivió en El valor de la verdad! Darinka Ramírez, influencer y madre de una de las hijas de Jefferson Farfán, se sentó en el sillón rojo y no se guardó absolutamente nada. La joven reveló detalles que hasta ahora se mantenían bajo siete llaves, incluyendo cómo reaccionó el exfutbolista al enterarse de que sería papá.

Según Darinka Ramírez, la 'Foquita' intentó mantener todo bajo perfil y hasta habría considerado llevarlas a ambas a Estados Unidos para que la noticia no estallara en los medios.

Pero eso no fue todo. También reveló que el exjugador le transfirió dinero a Xiomy Kanashiro, mientras le aseguraba que no tenía ni un sol.

Además, relató episodios de violencia psicológica que, según ella, ocurrieron frente a su pequeña, lo que marcó un quiebre definitivo en su relación con él.

Jefferson Farfán y su peculiar publicación

Y mientras medio Perú hablaba de las declaraciones de Darinka Ramírez, Jefferson Farfán apareció como si nada en su cuenta oficial de Instagram. ¿Cómo reaccionó?

Publicó una foto en la que se lo ve revisando su celular y muerto de risa, acompañado de un emoji tapándose la boca. Nada de comunicados oficiales, nada de desmentidos... solo una actitud súper relajada que dejó a muchos confundidos.

Lejos de esconderse, el ex de Melissa Klug aprovechó la ola de comentarios para promocionar su marca de ropa 'Mdre'. Subió un video promocional de sus nuevos modelos exclusivos para hombres, como si la tormenta mediática no le afectara ni un poco. ¿Será estrategia para facturar o simplemente no le importa?

Esta reacción llamó la atención porque, en ocasiones anteriores, Jefferson Farfán solía responder con comunicados o indirectas más frontales. Esta vez, prefirió el silencio... pero con una sonrisa. Y claro, la gente en redes no tardó en sacar sus propias conclusiones.

Luego de todas las bombas que soltó Darinka Ramírez en El valor de la verdad sobre Jefferson Farfán, el exfutbolista reapareció en redes como si nada, con una publicación inesperada donde se le ve relajado, hasta sarcástico, y en vez de responder... aprovechó para hacerle cherry a su marca de ropa.