¿Korina Rivadeneira se irá con sus hijos a Venezuela tras separarse de Mario Hart?: "Se cumplan los planes"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un mensaje en sus historias de Instagram, poco después de que Mario Hart expresara su preocupación ante la posibilidad de que ella decida rehacer su vida fuera del Perú y se lleve consigo a sus hijos tras su separación.

¿Qué dijo Korina sobre la posibilidad de salir del país?

La publicación de la actriz venezolana estuvo relacionada con los planes personales y la voluntad de Dios. Aunque no hizo ninguna referencia directa a Mario Hart, a la separación ni a sus hijos, el momento en que decidió compartirla despertó diversas interrogantes entre sus seguidores, especialmente por las recientes declaraciones del piloto.

"Que nuestros planes se cumplan, pero que por encima de ellos, se cumplan los planes de Dios, porque los planes de Dios, porque los planes de él son más grande y mejores", compartió en redes sociales.

Esto ocurrió luego de que Hart hablara públicamente sobre uno de los escenarios que más le preocupa en medio de la crisis matrimonial. El expiloto reconoció que le resultaría muy difícil aceptar que Korina decida abandonar el país junto a sus hijos, pues no se imagina una vida alejado de ellos.

Korina en redes sociales

Asimismo, Mario Hart aprovechó su participación en el podcast Sin Más Que Decir para aclarar que nunca amenazó a Korina con quitarle a su hija Lara en caso de una separación. Además, explicó que cuando ambos decidieron separarse en enero, fue él quien dejó la vivienda para que los menores pudieran permanecer junto a su madre.

Por ello, Hart remarcó que cualquier decisión relacionada con una eventual salida de sus hijos del Perú tendría que ser conversada entre ambos. Mientras tanto, el mensaje de Korina quedó en medio de esta situación y, aunque no confirmó ninguna intención de abandonar el país, volvió a poner el foco sobre el delicado momento que atraviesa su familia.

Mario Hart le responde a Korina

Durante la emisión del reciente programa de streaming que conduce Mario Hart, el exchico reality brindo detalles de su relación con la modelo venezolana, Korina Rivadeneira y afirmó que, no le exigió trabajar ni pagar 50/50 cuando aún vivían juntos como una pareja.

"Cuando conozco a Korina, una de las cosas que más me llamó la atención de ella, además de su físico, es que era una mujer independiente, una mujer que se podía valer por sí misma, que salió de su país a una muy temprana edad a enfrentarse al mundo con mucho valor y que decidió llegar a Perú para hacer una nueva vida", afirmó el piloto.

Es así que, la situación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart continúa generando atención, especialmente por las diferencias que podrían surgir respecto al futuro de sus hijos. Mientras Hart dejó clara su preocupación ante una posible salida del país, Korina optó por compartir un mensaje que, aunque no fue dirigido directamente a él, despertó nuevas especulaciones.