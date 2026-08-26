Mario Irivarren arremete contra Onelia y descarta que se hayan reencontrado en boda: "No pasó nada"

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren volvió a referirse a su vida sentimental luego de coincidir con su expareja Onelia Molina en una boda. El conductor dejó claro que no buscó acercarse a la modelo durante la celebración y cuestionó la manera en que ella respondió sobre el supuesto encuentro, pues considera que sus declaraciones terminaron alimentando nuevas interpretaciones.

Durante una reciente emisión de su podcast La Manada, Irivarren explicó que normalmente prefiere mantenerse al margen de los comentarios relacionados con sus relaciones pasadas. Sin embargo, esta vez decidió pronunciarse porque, según señaló, una pregunta sobre lo ocurrido en la boda quedó sin una respuesta concreta, situación que terminó generando especulaciones entre los seguidores.

Además, el conductor contó que tomó algunas precauciones para evitar que su presencia en la celebración fuera relacionada con Molina. Por esa razón, optó por no publicar fotografías del evento en sus redes sociales. Asimismo, aseguró que acudió a la ceremonia con la intención de disfrutar el momento y sin buscar protagonizar una situación incómoda con su expareja.

En ese sentido, Irivarren dejó claro que respetó la relación que actualmente mantiene Onelia con Kevin Díaz y que tampoco intentó establecer comunicación con ella durante la reunión. Para el influencer, el supuesto acercamiento nunca ocurrió y las versiones que circularon posteriormente no correspondían con lo que realmente pasó entre ambos durante la celebración.

No obstante, sus principales críticas estuvieron dirigidas hacia la forma en que Molina respondió ante las consultas de los programas de espectáculos. Irivarren consideró que una negación directa habría cerrado rápidamente el tema, mientras que evitar responder dejó espacio para que el público interpretara que podía haber ocurrido algo entre ambos.

Finalmente, el conductor decidió contar su versión debido a que varias personas llegaron a creer que el encuentro entre ambos había sido real después de observar imágenes difundidas en redes sociales. Así, buscó poner punto final a las especulaciones y remarcar que no hubo acercamiento alguno, aunque su cuestionamiento a Molina volvió a colocar su pasada relación en el centro de la atención.