Kukuli Morante admite haber sido infiel a su expareja: "No era consciente, estaba borracha"

Kukuli Morante, reconocida por su papel en "Al fondo hay sitio" y actualmente en "Pituca sin lucas", sorprendió al revelar aspectos íntimos de su vida personal en una entrevista reciente. La actriz peruana confesó haber sido infiel en el pasado, algo que sorprendió a más de uno en las redes sociales.

En una reveladora entrevista, Kukuli Morante admitió haber sido infiel en el pasado, aunque asegura que no fue consciente en el momento.

La pregunta directa sobre si había engañado a alguna de sus parejas la llevó a compartir esta experiencia, revelando que la infidelidad ocurrió en un momento de borrachera y descontrol.

"¿Y tú has engañado?", fue la pregunta que puso en aprietos a Kukuli Morante. "En alguna oportunidad, pero no era consciente. Estaba borracha y mis amigas me contaron", respondió la actriz a Trome.