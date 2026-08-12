Rod Stewart cancela el resto de su gira de despedida tras someterse a un procedimiento al corazón

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rod Stewart sorprendió a sus seguidores al anunciar la suspensión de las fechas restantes de su actual gira de despedida, después de atravesar un procedimiento cardíaco que, según su equipo, se realizó con éxito.

El intérprete de "Maggie May", de 81 años, deberá permanecer alejado de los escenarios durante las próximas semanas por recomendación de sus médicos.

La noticia fue comunicada luego de que el cantante tuviera que cancelar recientemente algunas presentaciones en Estados Unidos. Su equipo explicó que Stewart fue sometido a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario y que los especialistas se encuentran satisfechos con su evolución.

Actualmente, el artista ya retomó sus actividades cotidianas, aunque deberá cumplir un periodo de recuperación antes de volver a cantar en vivo.

Un procedimiento que cambió su agenda

La situación se hizo evidente en los últimos días, cuando Stewart canceló una presentación en Cincinnati y posteriormente otra en Cleveland. En ese momento, la suspensión de uno de los conciertos fue atribuida a un procedimiento médico imprevisto que requería atención inmediata.

Tras la evaluación médica, se confirmó que el cantante había sido sometido a la colocación de un stent coronario. Este dispositivo permite mantener abierta una arteria que presenta un estrechamiento y favorecer el flujo sanguíneo.

Aunque la intervención fue considerada exitosa, los especialistas recomendaron a Stewart tomarse cuatro semanas de descanso para recuperar completamente su condición física antes de regresar a los escenarios. Por ello, las fechas que tenía programadas durante las próximas semanas quedaron suspendidas.

La medida afecta una parte importante de su calendario. El artista tenía conciertos previstos en Norteamérica hasta el 3 de septiembre, entre ellos una residencia de seis presentaciones en Las Vegas y otras actuaciones programadas en México.

La información específica sobre cambios, reprogramaciones o eventuales devoluciones de entradas deberá ser comunicada por los respectivos promotores y recintos.

Rod Stewart agradece a sus seguidores

Pese a la preocupación generada por su estado de salud, el propio cantante buscó transmitir tranquilidad a sus seguidores. Stewart aseguró que ya se encuentra mejor y agradeció públicamente a los médicos, enfermeros y demás profesionales que estuvieron a cargo de su atención.

El músico también reconoció su decepción por tener que ausentarse de los conciertos que tenía preparados y lamentó haber defraudado a quienes esperaban verlo en vivo. Sin embargo, dejó claro que su intención es regresar a los escenarios una vez que complete el periodo de recuperación recomendado.

La suspensión llega después de otros inconvenientes médicos que habían obligado al cantante a modificar parte de su agenda durante este año. En junio, Stewart tuvo que cancelar y aplazar presentaciones debido a problemas respiratorios, entre ellos una infección respiratoria aguda, laringitis y esfuerzo vocal. Posteriormente, durante un concierto en Utah, llegó a necesitar oxígeno después de sentirse cerca de desmayarse.

Rod Stewart atraviesa una nueva pausa en una gira marcada por problemas de salud, pero su equipo asegura que la recuperación tras el procedimiento cardíaco avanza favorablemente.

Ahora, el escenario deberá esperar al legendario cantante, quien tendrá que concentrarse durante las próximas cuatro semanas en recuperar plenamente su condición física. Para sus seguidores, la expectativa queda puesta en su regreso y en la posibilidad de que pueda retomar su gira de despedida una vez que los médicos consideren seguro volver a cantar frente al público.