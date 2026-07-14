México: Importantes marcas retiran su publicidad de programa de TV tras comentarios de un conductor

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Marcas de dulces y chicles anunciadas en el programa de televisión mexicano Ventaneando retiraron su pauta publicitaria del programa, una semana después de que el conductor Pedro Sola declarara en TV Azteca de México que le daban "ganas de aventarles una carne envenenada" a los perros que encontraba en restaurantes y centros comerciales.

Las firmas Panditas, Clorets, Halls y Trident emitieron un comunicado conjunto en el que reprobaron "cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales".

Mandaron comunicados

El comunicado de las cuatro marcas, compartido en sus redes sociales, señaló que sus productos buscan generar "momentos de alegría y conexión" y que esos momentos "deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía". Las firmas fueron explícitas al separarse de las declaraciones del conductor.

"Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, los valores ni principios de nuestra marca", señalaron

Trident y Clorets dan a conocer su postura. (Difusión)

Con esto las marcas revelaron su apoyo a las mascotas a través de mensajes casi idénticos que circulan en redes, en donde Panditas, Halls, Trident y CloretsMX enfatizaron que los comentarios vertidos en televisión no representan sus valores y optaron por retirar su pauta publicitaria de inmediato.

Hasta el momento, ni Pedro Sola ni TV Azteca han emitido un posicionamiento sobre el retiro de la publicidad por parte de las cuatro marcas. Los comunicados difundidos por Mondelēz México se limitan a informar el retiro de la pauta publicitaria y a deslindarse de las declaraciones realizadas por el conductor.

Halls y Panditas también dan a conocer su postura. (Difusión)

Ofrece disculpas públicas

Días después, Sola ofreció una disculpa pública y reconoció que actuó con "falta de empatía" y aseguró que buscará informarse más sobre el bienestar animal.

Hasta el momento TV Azteca no ha informado sobre sanciones internas contra el conductor ya que se le ha visto en las más recientes emisiones del programa, inclusive piden sanciones a los demás conductores que se rieron en el momento.

La polémica generada por los comentarios del conductor tuvo un impacto que trascendió el ámbito mediático y alcanzó el terreno comercial. La decisión de Panditas, Clorets, Halls y Trident de retirar su publicidad de Ventaneando refleja la importancia que las empresas otorgan a la coherencia entre sus valores corporativos y los mensajes con los que se les asocia.

Aunque el conductor ofreció una disculpa pública y reconoció su error, hasta el momento TV Azteca no ha anunciado medidas internas, por lo que el caso continúa siendo un ejemplo de cómo las declaraciones de figuras públicas pueden influir tanto en la percepción de la audiencia como en las decisiones de las marcas.