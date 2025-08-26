¡La respalda! Magaly Medina se solidarizó con Gisela Valcárcel y arremete contra América TV

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sorprendente! Magaly Medina manifestó su total respaldo a Gisela Valcárcel luego del incidente en América Televisión, donde no se le permitió el ingreso a la conductora y productora pese a haber mantenido un vícnulo profesional durante años. "Terrible. Mi solidaridad con ella", fue lo que dijo Medina.

La 'Urraca' la apoya

En entrevista con Infobae Perú, la periodista consideró una falta de respeto la negativa de acceso a Valcárcel, resaltando el aporte de la empresaria al canal y su trayectoria en la televisión peruana.

"A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela, nos guste o no, tiene una trayectoria y tiene un público que la sigue, eso es indudable también. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde ella, como productora, mantiene un programa de televisión", expresó.

La conductora de espectáculos indicó que el trato hacia Valcárcel le resulta incongruente, consideran que otras figuras han tenido actitudes cuestionables en el pasado y no recibieron ese trato. Usó de ejemplo al exchico reality Nicola Porcella.

"Me parece tremendo que se le permita la entrada cuando ayer (25 de agosto) se le ha permitido la entrada a Nicola Porcella, un chico que se portó mal con el canal, que hizo cincuenta mil escándalos que lo taparon y que luego despotricó de América Televisión todo lo que hubo que despotricar y lo dejaron entrar de lo más campante. Sin embargo, no, a Gisela Valcárcel no se la deja entrar", explico.

Además, señaló que le extraña la atención lo sucedido, pues se sabía que Gisela Valcárcel se presentaría en el programa América Hoy, pues la habian anunciado desde hace varios días. Asimismo, consideró que el episodio fue innecesario y bochornoso.

Magaly Medina respalda a Gisela

¿Conflicto de productoras?

Magaly Medin también se manifestó sobre las excusas que le dieron a Valcárcel para no permitir su ingreso a América TV, entre ellas, la creación de su canal digital y un presunto conflicto de interéses. La periodista opinó que habían mejores formas de expresarlo.

"Acuérdense que ahí hay dos productoras que siempre han competido, que es la productora GV, de Gisela, y es la productora que hace este programa de Esto es guerra, que es Mariana Ramírez del Villar. Entonces, hay dos productoras que siempre han estado en franca competencia. No sé qué tiene que ver eso en esto, pero sí me parece lamentable y terrible", comentó.

Finalizó indicando que América TV debió de encontrar una mejormanera de comunicarle a Gisela Valcárcel sus conflictos y razones. Cabe señalar que, hasta el momento ni la administración del canal han emitido algún comunicado sobre lo sucedido.