Ana Paula Consorte cuenta cómo cambió su relación con Doña Peta tras vencer la barrera del idioma

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Ana Paula Consorte reveló cómo ha evolucionado su relación con Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, y explicó que la cercanía entre ambas nació recién cuando logró comunicarse mejor en español.

Ana Paula cuenta por qué no hablaba con Doña Peta

La historia entre Ana Paula Consorte y Doña Peta no siempre fue tan fluida como hoy. La modelo brasileña contó que, cuando recién llegó al Perú y empezó su relación con Paolo Guerrero, la comunicación con su suegra era casi nula porque no dominaba el español.

Eso, según dijo, hacía que muchos creyeran que existía una distancia entre ellas, cuando en realidad se trataba de una simple barrera del idioma.

En declaraciones para un programa de espectáculos, Ana Paula Consorte recordó esa primera etapa en la que prácticamente no podía conversar.

"Yo no hablaba, hasta hoy no hablo mucho, pero antes no hablaba nada, entonces cómo sería la comunicación. Cómo la gente quería que esté siempre con ella, si tampoco podíamos hablar", comentó.

Ana Paula y Doña Peta ahora son más cercanas

Con el paso de los meses, Ana Paula Consorte fue aprendiendo español y poco a poco se abrió un espacio natural para una relación más cercana.

Hoy, según contó, la relación entre ambas es totalmente distinta. "Hoy por hoy ya no; ella va a mi casa, está con mis hijitos. Ya somos más cercanas", afirmó.

Gracias a esta mayor confianza, Doña Peta ya no duda en visitarla, jugar con sus nietos y darle consejos cuando lo cree necesario. Y sí, incluso cuando Ana Paula Consorte discute con Paolo.

"Hasta cuando, no sé, una que otra vez me peleo con Paolo, 'Doña Peta' habla conmigo y me da consejos. Súper tranquila", contó la brasileña.

La modelo aseguró que nunca sintió una verdadera distancia con la mamá de Paolo Guerrero, solo una incomodidad natural producto de no poder expresarse bien.

Ana Paula aconseja a Guerrero ser más expresivo

Durante la entrevista, Ana Paula Consorte también habló un poco sobre cómo maneja su relación con Paolo Guerrero y qué cosas intenta mejorar con él.

La modelo confesó que suele aconsejarle que sea más expresivo en público, pues su personalidad reservada suele interpretarse como frialdad.

"Sabes que le digo a Paolo que suele ser muy cerrado, pero él me dice 'soy tímido, tengo vergüenza', entonces la gente piensa que es muy frío", explicó entre risas.

Eso sí, la 'garota' también soltó una broma que reveló otro lado del futbolista: "Sí es un poco engreído, no puedo mentir", dijo.

Las declaraciones de Ana Paula Consorte dejan claro que su vínculo con Doña Peta se fortaleció con el tiempo gracias a una mejor comunicación, lo que permitió construir una mayor cercanía familiar junto a Paolo Guerrero y sus hijos.