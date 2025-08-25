¡Ampay! Nicola Porcella es captado besando a conocida exguerrera durante su visita a Lima

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa 'Amor y Fuego' lanzó el ampay donde se ve a Nicola Porcella y Flor Ortola besándose en una conocida discoteca luego de que el galán de las telenovelas mexicanas hiciera una visita en la capital.

Flor Ortola y Nicola Porcella pasan madrugada juntos

El pasado fin de semana, el exchico reality Nicola Porcella hizo su regreso a las noches de diversión en Lima y no pudo evitar ser ampayado con la modelo Flor Ortola en una conocida discoteca de la capital.

En el ampay, se ve al exchico reality llegar a la disco acompañado de Rafael Cardoso e ingresar a un box privado con sus amigos. Ya en plena fiesta, hace su ingreso la argentina Flor Ortola y dentro del club se suma a la fiesta.

En ese momento, Porcella y Ortola se encuentran y desde ese momento no se logran despegar ¡durante toda la noche! Luego, la gaucha no duda en dirigir sus brazos al cuello del 'Novio de México', lo que dio paso a unos apasionados besos entre los dos modelos en el segundo piso de la discoteca.

Pero eso no fue todo, la gaucha sale del box de la pasión y Nicola le sigue el paso para salir juntos de la discoteca. Se despiden de una amiga en común y comienza la carrera para no llamar la atención pero salen ¡agarrados de la mano!

Ambos suben a una camioneta negra y se dirigen al departamento de solteros del ahora 'Novio de México' durante altas horas de la noche. Después de pasar juntos toda la noche, las cámaras registraron la salida de la argentina a las 10:07 a. m. del domingo con unos lentes oscuros ante de subirse a un taxi que pasó a recogerla.

Nicola Porcella responde ante cámaras de televisión

El actor Nicola Porcella hizo una inesperada intervención en la televisión peruana durante la mañana del lunes. En su ingreso al canal, fue interrogado por la prensa del magazine 'América Hoy' y se le vio acompañado de Rafael Cardoso. Ante su regreso al Perú, el reportero le hizo le consultó sobre su regreso a la televisión peruana y con una actitud reservada y seria comentó: "ustedes no pagan bien ese es el problema", desatando las reacciones de los conductores del programa,

Ante las preguntas del reportero no quiso dar más detalles sobre su regreso a la televisión peruana y fue enfático en decir que venía en visita a su familia que se encuentra en el país. Sin embargo, se mostró misterioso respecto a una reunión que tenía pactada con el canal 4.

Durante su regreso a Lima, el exchico reality fue ampayado con la exguerrera Flor Ortola durante una salida nocturna en una discoteca de la capital. Ambas figuras del espectáculo de Cholywood además pasaron juntos la noche.