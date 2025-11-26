Ana Paula Consorte revela por qué aún no se casa con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una nueva aparición frente a cámaras de América Hoy, la modelo brasileña Ana Paula Consorte reveló que aún no se casa con Paolo Guerrero,. La brasileña dejó el tema en el aire y encendió nuevamente la curiosidad de todos. Si quieres entender qué frena el matrimonio más esperado, te lo contamos en esta nota.

¿Por qué Ana Paula y Guerrero aún no se casan?

Todo ocurrió frente a las cámaras de América Hoy, cuando Ana Paula Consorte, siempre frontal y sin pelos en la lengua, aclaró de una vez por todas por qué su esperado matrimonio con Paolo Guerrero viene quedándose en lista de espera.

La modelo, que mantiene una relación estable con el futbolista y es madre de dos de sus hijos, contó que sí existe la intención de casarse, pero que simplemente no se ha podido avanzar con la organización.

Según relató, la razón es más simple de lo que muchos imaginaban: falta de tiempo. Y no, no se trata de un capricho.

Ana Paula Consorte explicó que Paolo Guerrero quiere que ella se encargue de todos los detalles del evento, y ahí es donde se le complica la agenda.

"Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo", insistió, dejando claro que no es que haya dudas, sino prioridades.

La reportera del programa no perdió oportunidad y le preguntó, sin rodeos, si ya había fecha para la boda. Ana Paula Consorte respondió una sonrisa pícara: "No, todavía no. Hemos hablado, pero sabes cómo son los hombres".

Paolo Guerrero ya le propuso matrimonio

A comienzos de 2025, Ana Paula Consorte recordó en Mande Quien Mande cómo Paolo Guerrero le pidió matrimonio. Nada de cena romántica, velas ni escenario soñado. Todo pasó en el estacionamiento de un centro comercial en Brasil.

"Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: 'ya, entonces ahora'. Y le dije: 'entonces de rodillas'", contó entre risas.

Aunque aceptó sin dudar, Ana Paula Consorte confesó que esperaba algo "más bonito". Aun así, reconoció que el momento fue inolvidable y muy a la manera del futbolista.

En medio de rumores, planes a futuro y una relación sólida, Ana Paula Consorte reiteró que la boda con Paolo Guerrero sigue en pie, pero que se definirá cuando ambos tengan el tiempo y la cabeza puesta en ese gran paso.