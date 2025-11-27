Dayanita estalla contra su ex Miguel Rubio y lo acusa de coquetear con sus amigas: "Hasta con Milechi"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz cómica Dayanita volvió a hablar fuerte sobre su relación con Miguel Rubio. Entre lágrimas y declaraciones tajantes, contó cómo su expareja coqueteaba con sus amigas y detalló los momentos de violencia que marcaron su historia.

Dayanita relata enfrentamiento con su ex

En una reciente entrevista con un reportero de Magaly Medina, Dayanita recordó los episodios más difíciles de su relación con Miguel Rubio.

La actriz cómica reveló que la madrugada del miércoles 26 de noviembre vivió un fuerte enfrentamiento con su exnovio.

"(¿Fue primera vez que él te golpea?) Se está haciendo la víctima, siempre me ha pegado", expresó tajantemente, dejando en claro que los conflictos físicos no eran hechos aislados.

El incidente incluyó agresiones con objetos, a lo que Dayanita respondió sostuvo. "(¿Realmente le agrediste con una botella?) Fue mi reacción y mi cólera lo que él trató de decirme", explicó la artista,.

Dayanita acusa a su ex de coquetear con sus amigas

Pero no todo quedó en la agresión física. En otra entrevista para Magaly TV, La Firme, Dayanita se refirió a la conducta de Miguel Rubio fuera de las peleas.

La actriz contó que el 'Maluma peruano' coqueteaba con sus amigas, generando dudas sobre la fidelidad del vínculo que tuvieron.

"Él estaba con Aitana, que es la ex de Topito, se veía con él y le hablaba incluso. Se citaron creo una vez", reveló Dayanita.

Además, calificó a Miguel Rubio como un hombre "asqueroso" tras enterarse de que incluso contactó a otras amigas suyas.

"Empezó a pulsear a todas mis amigas, incluso hasta a Milechi también le empezó a llamar, empezó a llamar a todas, o sea es un hombre asqueroso", añadió.

La versión de Miguel Rubio

Por su parte, Miguel Rubio no se quedó callado y aclaró su versión en América Hoy. El joven aseguró que tomó medidas legales para certificar las lesiones que, según él, sufrió durante el enfrentamiento.

"Yo he pasado un médico legista y todo para poder certificarlo. Así que igual tengo pruebas, tengo cámaras y todo dentro de la casa y que se vaya, que no quiero con ella. Eso es lo que sé, lo que desató todo", declaró.

Miguel Rubio afirmó que no es la primera vez que vive episodios de violencia con Dayanita. Señaló que, en una ocasión anterior, decidió no presentar una denuncia formal tras recibir disculpas de la actriz, aunque sí dejó constancia en la comisaría de Chepén.

"Ha pasado, sí, pero así al punto de tirarme una botella a la cabeza o querer romper mis cosas y tal, no. Sí es una persona un poco violenta, o sea, que se le escapa de las manos", sostuvo en América Hoy.

La acusación de Dayanita contra Miguel Rubio deja claro que los problemas no fueron cosa de un día. Que haya coqueteado con sus amigas terminó de complicar toda la relación.