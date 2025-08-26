¡'Explotó'! Gisela Valcárcel fue impedida de entrar a América TV y anuncia DRÁSTICA decisión

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No se quedará con los brazos cruzados! Gisela Valcárcel 'explotó' en una transmisión en vivo tras revelar que fue impedida de ingresar a las instalaciones del canal América Televisión. La popular 'Señito' arremetió contra el CEO del canal y lanzó un inesperado anuncio que repercutiría en el programa 'América Hoy'.

Gisela arremete contra CEO de América TV

Este martes, 26 de agosto, una noticia ha remecido la farándula local. La exconductora de televisión y productora, Gisela Valcárcel, realizó una transmisión a través de su cuenta de Instagram para soltar tremenda 'bomba' que dejó a más de uno de sus seguidores sorprendidos: ¡Le prohibieron el ingreso a América TV, canal donde su empresa, GV Producciones, mantiene al aire el programa 'América Hoy' desde hace varios años!

"'América Hoy' deja de salir por América Televisión y por supuesto, ahora mismo mis abogados tendrán que arreglar eso. Deja de salir por esta razón: la productora del programa fue impedida de ingresar a las instalaciones de América TV. Si la productora no puede ingresar, por supuesto que el programa no se puede dar. (...) Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó y sabes (...)", expresó.

Noticia en desarrollo...