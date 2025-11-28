VES: Conductor de camioneta es asesinado a balazos cerca de complejo deportivo

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En Villa El Salvador (VES), la noche se tiñó de tragedia cuando un conductor de camioneta fue asesinado a balazos muy cerca de un complejo deportivo. Testigos aseguran que el ataque fue directo y la Policía Nacional ya se encuentra en la zona investigando el caso para dar con los responsables.

El trágico hecho ocurrió el jueves 27 de noviembre, aproximadamente a las 10 de la noche cerca del complejo deportivo del Sector VI, Grupo 2, en el distrito de Villa El Salvador.

Según reportes preliminares, la víctima, identificada como Jean-Pierre Benaute Domínguez, de 27 años, había llevado a unos amigos para que practicaran deporte y, al momento de retirarse, dos sujetos se acercaron y dispararon directamente contra su camioneta blanca, de placa AZT 786.

La camioneta quedó en medio de la pista de la avenida Perú y tuvo que ser empujada por los amigos de la víctima hasta la zona de seguridad.

En el lugar, agente de la Policía Nacional encontró dos casquillos de bala, uno de los cuales atravesó el parabrisas del vehículo.

Policía y Fiscalía realizan diligencias tras asesinato

La víctima, de 27 años, fue trasladada de emergencia al hospital de Villa El Salvador, pero lamentablemente llegó sin vida debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

La Fiscalía y efectivos policiales se encuentran realizando las diligencias correspondientes, levantando evidencias y revisando la escena del crimen.

Hasta el momento no se han localizado cámaras de seguridad que hayan registrado el ataque, lo que podría complicar la investigación. Las autoridades consideran la posibilidad de un ajuste de cuentas, pero aún no hay confirmación oficial.

Las autoridades indicaron que todavía queda mucho trabajo por hacer para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Este hecho se da en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y en la provincia constitucional del Callao, lo que ha incrementado la presencia policial en la zona, aunque los crímenes violentos continúan afectando al distrito.

La muerte del conductor de camioneta ha generado conmoción en VES. La Policía sigue investigando el ataque a tiros, buscando esclarecer si se trató de un ajuste de cuentas y garantizar justicia en medio del estado de emergencia.