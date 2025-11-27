Actor colombiano de 'La Reina del Sur' y 'La fea más bella' muere a los 49 años

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este jueves 27 de noviembre se confirmó la muerte de Conrado Osorio, reconocido actor colombiano con más de 25 años de trayectoria en televisión. Su familia y seguidores lamentan su partida mientras recuerdan su legado en producciones como 'La Reina del Sur' y 'La fea más bella'.

Fallece actor colombiano Conrado Osorio

Conrado Osorio, famoso por su participación en series como 'La ley del corazón', 'Amarte es mi pecado' y muchas más, enfrentaba desde 2023 un agresivo cáncer de colon.

La enfermedad se complicó en los últimos meses debido a una metástasis en el cuello, lo que obligó al actor a someterse a radioterapia y quimioterapia.

Durante septiembre y octubre, Conrado Osorio compartió con sus seguidores las dificultades de su tratamiento, mostrando un rostro humano y valiente frente a la enfermedad.

La combinación de la metástasis y complicaciones renales, sumadas a un solo riñón funcional que requirió nefrostomía, desgastaron severamente su salud, pero no apagaron su espíritu.

Familia de Osorio aún no anuncia funeral

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano, periodista deportivo, quien compartió un conmovedor mensaje:

"Conrado Osorio te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente".

Sus seguidores y colegas del medio artístico ya han comenzado a rendir homenaje a su trayectoria, publicando mensajes emotivos y fotografías que recuerdan su talento y humanidad.

Hasta el momento, la familia no ha anunciado detalles sobre homenajes o servicios funerarios, pero la tristeza y el reconocimiento por su trabajo se sienten en toda Latinoamérica.

El último mensaje de Conrado Osorio

El pasado 26 de octubre, Conrado Osorio celebró sus 49 años y aprovechó para publicar su último mensaje en redes sociales, agradeciendo a su familia y amigos por todo el apoyo recibido en ese momento.

"En este día que está terminando solo quiero decir: 'Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos... por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios padre, que se haga tu voluntad", señaló Osorio.

Con la partida de Conrado Osorio, el mundo de la televisión latinoamericana pierde a un actor querido y valiente. Su historia, su lucha contra el cáncer y su legado en series como 'La Reina del Sur' y 'La fea más bella' dejan un recuerdo imborrable.