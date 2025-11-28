Sheyla Rojas revela por qué aún no se casa con Sir Winston: "Está esperando que los chanchos vuelen"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a hablar de su relación con Sir Winston y, entre humor y sinceridad, explicó por qué la esperada pedida de mano todavía no llega. La exchica reality dejó claro que ambos tienen una relación sólida y estable, y que el matrimonio sigue en los planes, aunque aún no tenga fecha.

¿Sir Winston quiere casarse con Sheyla rojas?

Todo empezó cuando Sheyla Rojas fue consultada sobre la posibilidad de casarse con el empresario mexicano Sir Winston, con quien mantiene una relación estable de varios años.

Lejos de esquivar el tema, la modelo respondió con naturalidad y dejó claro que la falta de pedida de mano no tiene nada que ver con una negativa de Sir Winston.

"Es algo que queremos hacer juntos. Obviamente, yo creo que está también dentro de sus planes, no es que él se niega profundamente o es que no quiera", sostuvo Sheyla Rojas.

Pero, como siempre, la exchica reality no pudo evitar meter un poco de humor en la conversación: "De hecho sí quiere, pero, pues no sé, o sea, estará esperando el momento perfecto para sorprenderme. Está esperando que los chanchos vuelen".

Sheyla Rojas sigue abierta al matrimonio

Más allá de las bromas, Sheyla Rojas aseguró que no está desesperada por casarse y que, por ahora, lo que más valora es la estabilidad emocional que mantiene con Sir Winston.

"No es que me muera tampoco, lo importante obviamente es tener una relación bonita, sólida y estable, eso es lo que a mí más me preocupa y de hecho la tenemos", afirmó.

La modelo también dio a entender que el matrimonio es un sueño que no ha descartado, pero que no será motivo de conflicto mientras siga sintiéndose feliz y segura en su relación actual.

"Me siento tranquila en ese aspecto. Obviamente sí quiero el matrimonio", afirmó Sheyla Rojas, dejando abierta la posibilidad de que la pedida de mano llegue cuando Sir Winston decida sorprenderla.

Sheyla Rojas quiere ampliar la familia

Cabe recordar que la modelo ha expresado en varias ocasiones su deseo de formalizar la relación y ampliar la familia.

"Me gustaría que mi casa esté más llena y quiero tener mis hijos, pero todo se está demorando demasiado", confesó Rojas en una entrevista exclusiva con Magaly Medina.

Con estas declaraciones, Sheyla Rojas volvió a encender el interés sobre su vida amorosa. Quedó claro que el matrimonio con Sir Winston sigue en los planes, aunque todavía no tenga una fecha marcada y todo se irá dando a su tiempo.