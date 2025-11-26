RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
¡Está feliz!

Natalie Vértiz celebra que su nana consiguió la visa y confirma que viajarán juntas al extranjero: "Habemus vacaciones"

La modelo Natalie Vértiz celebró que su nana logró conseguir la visa. Y como si fuera poco, confirmó que la acompañará en un viaje al extranjero.

Nana de Natalie Vértiz consiguió la visa
Nana de Natalie Vértiz consiguió la visa (Difusión)

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/11/2025

La exmiss Perú Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores al revelar que su querida nana, Rosmery Coveñas, mejor conocida como 'Boufi', obtuvo su visa y juntas celebraron la noticia. La modelo compartió además que la acompañará en un viaje al extranjero.

Nana de Natalie Vértiz consiguió la visa

Natalie Vértiz siempre se ha destacado por mantener vínculos cercanos y emotivos con su equipo más íntimo, y su relación con 'Boufi' no es la excepción.

Natalie Vértiz y su nana, Boufi. Foto: Instagram.

La trabajadora del hogar ha estado a su lado por más de diez años, cuidando de sus hijos y convirtiéndose en una especie de miembro adicional de la familia.

La emoción fue evidente en las historias de Instagram de Natalie Vértiz, donde compartió la noticia de que 'Boufi' había obtenido la tan esperada visa.

La emoción no quedó solo en la aprobación de la visa. La modelo confirmó que ahora se irán de vacaciones al extranjero, aunque no precisó a qué país viajarán.

Junto a una fotografía de ambas, la exintegrante de Esto es Guerra escribió: "Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones". Los seguidores no tardaron en reaccionar. 

Comentarios como "Eso se llama confianza y saber valorar a quien te apoya y a la vez como una integrante más de tu familia. Bendiciones, Nataly" y "Que grande son Naty y Yaco, por supuesto" mostraron la admiración que genera la actitud de la pareja.

Natalie y Yaco sorprendieron a la hija de su nana

No es la primera vez que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi demuestran su afecto hacia la familia de 'Boufi'. El año pasado, la pareja sorprendió a la hija de la trabajadora en su cumpleaños número 18 con regalos de lujo y una torta impresionante.

La propia 'Boufi' compartió en redes su agradecimiento: "Muchas gracias por todo, mi familia Eskenazi Vértiz, gracias por tan lindo detalle hacia mi hija en sus 18 años. Tenía 7 años cuando llegamos a sus vidas, ahora ya 18".

En varias ocasiones, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi han destacado la importancia de Rosmery Coveñas en sus vidas, considerándola prácticamente parte de su familia.

La exreina de belleza ha confesado en entrevistas lo agradecida que está con ella por su dedicación y apoyo constante en el cuidado de sus hijos.

La visa aprobada y el anuncio de las próximas vacaciones muestran que la relación de Natalie Vértiz con su nana, 'Boufi', es especial, llena de confianza, respeto y cercanía. Este gesto reafirma el cariño de la modelo por quien la acompaña desde hace más de diez años.

