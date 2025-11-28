Ibai Llanos llega a casa del streamer peruano Koirandoshil en Ventanilla y queda impresionado: "Subí 500 escaleras"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El popular 'streamer' español Ibai Llanos visitó la casa del peruano Koirandoshil en Ventanilla y quedó impresionado con la historia detrás de su equipamiento de transmisión. La visita no solo reveló el ingenio del joven, sino también los desafíos que superó para crear contenido desde su hogar.

Ibai Llanos conoce setup de Koirandoshil

Ibai Llanos llegó al hogar de Koirandoshil acompañado del youtuber argentino Gaspi y, desde el inicio, la visita estuvo llena de momentos memorables.

"Hemos subido 500 escaleras", bromeó Ibai Llanos al ingresar a la vivienda, a lo que Koirandoshil respondió: "Lo sé. Es demasiado complicado".

El streamer peruano se ha convertido en un símbolo de superación en Ventanilla, zona del norte de Lima.

A pesar de las dificultades económicas y la precariedad del entorno, logró montar un equipo de computadoras avanzadas —conocido como 'setup'— para sus transmisiones en vivo.

"Estoy con Gaspi para conocer una de las historias más increíbles en cuanto a creación de contenido, porque aquí dentro hay un setup que, para mí, tiene una historia espectacular", comentó Ibai Llanos frente a la puerta del hogar.

Dentro de su casa, Koirandoshil compartió los retos que enfrenta diariamente, desde la compleja instalación del internet hasta la obtención de los componentes de su equipo.

"Lo más curioso es que, cuando conseguí mi computadora, tuve que hacer muchas cosas para obtener los componentes. La mayoría los encontré incluso dañados. Técnicamente me habían estafado; he tenido que reparar la gráfica", explicó el joven.

Ibai Llanos quedó impresionado ante la dedicación del streamer peruano: "¡Tú te has arreglado tu gráfica! ¡Te has puesto tú mismo internet! ¡Porque la compañía ni te lo pone! ¡Te has montado tú solo! Eres el Mani Manitas peruano", bromeó.

Ibai Llanos descubre el sabor peruano

La visita también tuvo espacio para la diversión y la cultura peruana. Ambos compartieron un brindis con Inca Kola, bebida que Ibai Llanos probó por primera vez.

"No sabe nada a Coca Cola. Es verdad que es como chicle... como el meloncito para la gente de España, pero en forma de bebida", comentó entre risas.

Además, el español no pudo resistirse a probar el clásico pan con chicharrón en la sanguchería 'El Chinito', sumando otra experiencia memorable a su recorrido por Lima.

Ibai Llanos cerró su visita al Perú y siguió su gira hacia Chile. La historia de Koirandoshil quedó como prueba de que la perseverancia y la creatividad pueden convertir cualquier desafío en una inspiración que trasciende fronteras.