Actor que trabajó en AFHS rompe su silencio y cuenta la verdad detrás de su repentina salida

La ausencia del entrañable personaje de 'Pepe' Gonzáles en la popular 'Al fondo hay sitio' llamó la atención de inmediato a los fieles seguidores quienes se preguntaban la razón por la cual dejó de trabajar allí.

Al respecto, el actor que da vida al mejor amigo de 'Tito' (László Kovács), David Almandoz, reapareció recientemente en la redes sociales para romper su silencio y dar a conocer la verdad detrás de su ausencia en la producción televisiva.

'Pepe' González sobre la denominación de 'artista'

El intérprete escénico sorprendió a diversos cibernautas tras aparecer en un par de videos que son unos extractos de la entrevista que concedió a un programa digital llamado 'Choco Bar Podcast'.

En el primer audiovisual, Almandoz se pronunció sobre la denominación de 'artista' que algunas personas tienen acuñada, desde su óptica "eso está devauado".

Para él es necesario que las personas que se encuentran dentro del ambiente artístico y que son conocidos por ejemplo a través de las pantallas de televisión. "Nutrirte, enriquecerte, leer", resaltó.

"Eso hace que tengamos artistas entre comillas, pero que son una cáscara nomás o sea no hay nada (...) la prioridad para muchos es el dinero y creen: 'Yo mientras tenga dinero, lo demás no me interesa, quiero tener plata'", manifestó el actor.

Su salida inesperada de 'Al fondo hay sitio'

En el siguiente clip, Almandoz fue consultado sobre lo que muchos seguidores de 'Al fondo hay sitio' se preguntan: ¿Por qué ya no actúa en la serie? y ¿cuál fue la razón?

Al respecto, fiel a su estilo centrado y tranquilo respondió sin pelos en la lengua: "Porque ya estamos viejos. Mira tú ves el primer capítulo y somos otros pues, o sea éramos niños, éramos chiquillos".

En tal sentido, al ser consultado sobre cuántos años tenía en aquel entonces David respondió que más de 30 años. "Son otras caras, tú ves ahora los últimos capítulos y ya todos estamos tíos. Yo ya empecé a no disfrutarlo. Lo hacía todo porque tenía que hacerlo. Me sentía como muerto. Eso hace que también uno pues empiece a evaluarse sobre qué cosa está haciendo", indicó.

Además, señaló que no solo es un tema anímico, sino temas de salud. "Si no ves tus temas de salud, tus temas médicos eso se va agravando", puntualizó.

