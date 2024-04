Laszlo Kovacs y su esposa decidieron no tener hijos: Esta es la fuerte razón

14/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace un par de años, Laszlo Kovacs emocionó a todos sus seguidores al anunciar su boda. El popular 'Tito' de 'Al Fondo Hay Sitio' se casó por todo lo alto con Mili Asalde, sin embargo, ahora han sorprendido a todos al confesar que no tendrán hijos.

Por ello, el querido actor se abrió ante sus fanáticos y reveló la razón por la que, junto a su esposa, han decidido no convertirse en padres.

¿Por qué no tendrán hijos?

En medio de una entrevista con 'América Espectáculos', Laszlo Kovacs contó por qué ha decidido no tener hijos. Detalló que, junto a su esposa Mili Asalde, con quien lleva dos años de casado, comparten este pensamiento.

"Yo tengo 45 años, mi esposa tiene 42, o sea, yo creo que ese tren ya partió hace tiempo. Nosotros conversamos y decimos: ya no tenemos la energía para eso" , mencionó el artista.

Además, el artista resaltó lo demandante que puede ser ser padres, una responsabilidad que siente que no es para ellos en este momento de sus vidas. "Sabemos lo demandantes que es ser padres y nada, la vida no nos dio esa historia, digamos por algo será. Nosotros igual estamos felices juntos, queremos envejecer juntos, como pareja", agregó.

¿Adoptará?

No obstante, aunque fue firme al decir que no planea tener hijos, no se cierra a la posibilidad de poder adoptar en un futuro, si es que sienten el deseo de ser papás.

" Si en algún momento nos pica tanto ser padres sabiendo lo increíblemente demandante, podríamos adoptar que me parece una figura preciosa que siento que ayuda mucho", comentó.

