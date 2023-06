Laura Borlini sobre el 'miedo' de Alfredo Benavides a enamorarse: " Hay que jugársela"

En entrevista con Magaly Medina, Laura Borlini psicoanalizó las respuestas de Alfredo Benavides sobre el miedo que dice tener a volver a enamorarse, en este caso de la modelo Gabriela Serpa.

En la última edición del programa de Magaly Medina, la psicóloga Laura Borlini se expresó acerca del miedo al compromiso que algunas personas pueden tener, las razones y las posibles causas.

Estuvo como invitada en "Magaly Tv La Firme" especialmente para referirse a los sentimientos que expresó Alfredo Benavides días anteriores en el mismo set de televisión. El actor cómico había indicado de se encontraba soltero más de 8 años y por ello no se sentía listo para volver a estar en una relación.

"Es respetable lo que él plantea. Si yo no estoy apto o apta para una relación donde voy a ser respetuosa, fiel, donde me voy a entregar, voy a dar mucho de mi, mejor no me meto a una relación, estoy soltero y hace de su vida lo que quiere, es honesto decir mejor no", indicó Borlini.