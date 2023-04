Gerard Piqué llega a Miami y llama la atención por su cambio físico, ¿Cómo luce ahora?

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El momento de la verdad llegó. Gerard Piqué arribó a Miami hace unas horas para hacer la primera visita oficial a sus hijos, esto después que su expareja, Shakira, se mudara con ellos a la denominada ciudad mágica, tras la infidelidad del exfutbolista del Barcelona con la joven Clara Chía.

En diversos videos que se publicaron en redes sociales como TikTok y Twitter, se ve que Piqué llega al aeropuerto usando una camiseta gris, jeans celestes y lentes oscuros; en todo momento el exfutbolista de Barcelona se mostró esquivo con la prensa y con las personas que se le acercaron mientras trataba de abordar un taxi lo antes posible.

Según informaciones de un medio internacional, Piqué se estaría hospedando en un hotel, mientras consigue una casa para poder pasar tiempo con los hijos que comparte con Shakira. El mismo medio trascendió que el expelotero solo se quedaría 5 días en Miami, a pesar que según la conciliación a la que llegó con su expareja, indica que él puede pasar 10 días al mes con sus retoños.

Gerard Piqué luce notorio cambio físico

Algo que llamó a atención de varios cibernautas, es que el exfutolbista del Barcelona luce un aparente cambio físico. Desde su retirada del fútbol el pasado noviembre, él mismo ha reconocido que no entrena como antes y eso se puede apreciar.

Gerard Piqué luce cambio físico en su llegada a Miami

El que fuera futbolista del Barcelona captó las miradas de los allí presentes, no solo por todo lo ocurrido con la artista sino por sus curvitas de la felicidad. "Oh, Dios mío, se infló", "Está hinchado de felicidad", "Ese no es, ¿o sí?", escribieron algunos.

Gerard Piqué luce cambio físico en su llegada a Miami

Incluso algunos usuarios de Twitter dijeron que Shakira hizo referencia a este cambio físico durante su última canción, en colaboración con Karol G. "Que no tiene buena mano, y al menos yo te tenía bonito", dice el verso de la colombiana en la canción que se titula "TQG".

PIQUÉ LLEGÓ A MIAMI PARA VISITAR A SUS HIJOS |



Luego de unas vacaciones con su novia en Dubai, el exfutbolista del Barcelona FC, Gerard Piqué, llegó a Miami para visitar a sus hijos. pic.twitter.com/NwkCQfBumM — El Diario Nueva York (@eldiariony) April 27, 2023

La estrategia con la que Piqué pretendía dejar a Shakira en la quiebra

El medio "Chisme No Like" ha generado revuelo en el mundo del espectáculo al asegurar que Gerard Piqué y su padre, Joan Piqué, habrían manipulado las ganancias de la cantante colombiana Shakira para desbancarla y luegp "deshacerse de ella".

Según la información difundida, el exdefensa del Barcelona habría creado empresas fantasmas en paraísos fiscales a nombre de Shakira, lo que habría provocado que la artista se encuentre actualmente en una delicada situación judicial.

Además, se afirma que el futbolista tenía planes de abandonar a la intérprete tras dejarla en bancarrota, pero que ella descubrió la trampa cuando salió a la luz el escándalo con Clara Chía. Asimismo, se indica que Piqué habría pasado la casa en la que vivía con sus hijos a nombre de su padre, quien posteriormente desalojaría a la barranquillera.