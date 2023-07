¡Lo confesó! Nicola Porcella revela su orientación sexual ante Wendy Guevara: "Soy pansexual"

04/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella compartió abiertamente su orientación sexual como pansexual con sus compañeros en "La Casa de los Famosos México". Tanto Wendy Guevara como Apio Quijano, quienes forman parte de la comunidad LGBTTTIQA+, expresaron su apoyo y celebraron la sinceridad del actor peruano, dándole una cálida bienvenida.

Nicola Porcella es apoyado por sus compañeros

Durante la tarde del pasado lunes 3 de julio, los participantes del programa de Televisa se reunieron en la cocina de la casa. En ese momento, Wendy Guevara comenzó a compartir su experiencia personal al darse cuenta de su atracción hacia los hombres y al identificarse como mujer trans, como ella misma se autodenomina.

Después, se acercó a Nicola Porcella y mencionó que él está confundido sobre su orientación, ya que en las últimas semanas ha sido etiquetado como pansexual debido a su cercanía y comportamiento afectuoso con una de las integrantes del grupo llamada "Las Perdidas", como dormir juntos y abrazados.

En un emotivo momento dentro de "La Casa de los Famosos México", la influencer Wendy Guevara ofreció su apoyo a Nicola Porcella tras revelar su orientación sexual. Durante la conversación, la influencer mexicana compartió su propia experiencia y le brindó palabras de aliento al actor peruano, quien parecía estar luchando por aceptar su identidad.

"Te contaré cómo descubrí que prefería a los hombres en lugar de las mujeres, porque creo que no sabes a dónde dirigirte y necesitas ayuda para aceptarlo", expresó Wendy a Nicola. Le recordó que él podía sentirse seguro y apoyado, sin temor a ser juzgado o señalado.

Nicola Porcella confiesa ser pansexual

En un gesto de solidaridad, Wendy Guevara abrazó a Nicola Porcella y le dijo que contaba con su amistad y apoyo incondicional. Apio Quijano, otro participante de "La Casa de los Famosos México" y miembro de la comunidad LGBTTTIQA+, también se unió a la dinámica y compartió su propia declaración: "Hola, soy Apio y acepto que soy bisexual".

En este ambiente de amor y respaldo, Nicola Porcella tomó el valor necesario para sincerarse frente a sus compañeros. "Hola, soy Nicola y acepto que soy pansexual", reveló.

Nicola Porcella expresó: "Sin ustedes, esto no habría sido posible", soltando una risa leve ante la situación. En ese momento, Sergio Mayer comentó: "Finalmente, lo aceptó", mientras algunos de sus compañeros rieron y otros celebraron su inclusión en "La Casa de los Famosos México". Destacaron que en ediciones anteriores, como las de Telemundo, no habían presenciado un elenco tan diverso, ya que, según aseguraron, no se permitía.