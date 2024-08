Magaly ARREMETE contra Fossati por defender a Cueva de escándalos: "Nadie te respeta, abuelito"

Fiel a su estilo, Magaly Medina no tuvo reparos en arremeter contra el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati tras no ser más firme y defender a Christian Cueva, quien se encuentra envuelto en polémicos escándalos.

En la última emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión, cuestionó duramente el trabajo de Fossati, conocido popularmente como el 'Nonno', por una entrevista que brindó sobre el accionar de uno de los jugadores de la 'Bicolor'.

"Tiene razón (Christian Cueva no es un súperprofesional). En este país, señor Fossati, la mayoría de las personas son alcahuetes. Se han acostumbrado que el jugador de fútbol es el que pone los cachos, el que sale a tomar irresponsablemente (...) La mayoría son golpeadores, han sido acusados de no pasar pensión a sus hijos, y Cueva es uno más", expresó en un inicio la conocida 'Urraca'.

Seguidamente, Medina se vio molesta e indignada de que el estratega uruguayo "sea alcahuete" y minimice el hecho de que Christian Cueva sea visto fumando y tomando en las calles, alegando que no es de pedir a sus jugadores que pretendan vivir en un monasterio.

"Pero eso de que 'tampoco hay que pretender que se vaya a un monasterio', tampoco, tampoco se vaya a los extremos, abuelito. (...) No le perdone la vida a ese irresponsable. Claro, le dicen 'Nono' por eso, porque todo consciente, siempre apapacha a todos los jugadores, entonces todos se le suban encima, nadie lo respeta", sentenció de forma decidida.

Luego de la última juerga de 'Cuevita', donde se le captó hasta altas horas de la noche, libando licor, fumando y orinando en la calle junto a un grupo de amigos, el DT Jorge Fossati rompió su silencio.

Muchos hinchas esperaban que sea más riguroso y condene sus actos, pero lejos a hacerlo lo justificó asegurando que "no le escandaliza que fume", ya que ha conocido a futbolistas muy buenos "que se fumaban su cigarro un día antes de un partido".

"Me da bronca que él le dé pasto a las fieras (motivos a la prensa), que él dé qué hablar. ¡Y es culpa de él! Después, si fuma tres o cuatro cigarrillos al día, no me escandaliza. (...) Ahora, en este momento que está sin club, ¿yo pretender que viva en un monasterio?", indicó ante las cámaras de Movistar Deportes.