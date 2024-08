¿Se despide de la TV? Magaly Medina lanzó dura CRÍTICA a su canal y anunció bomba: "Me voy a retirar"

¿Anunció su retiro? La conductora Magaly Medina ha causado sorpresa entre sus seguidores tras una reciente revelación sobre su futuro en la televisión. En una reciente edición de su podcast, la popular 'Urraca' confesó ciertas incomodidades con respecto a un asunto muy importante en su carrera televisiva.

Así, Magaly lanzó una crítica a su canal, indicando que se siente un poco frustrada por algunas deficiencias. Asimismo, anunció que no descarta la idea de tomarse un largo descanso de la televisión, preocupando a los fanáticos de su programa.

Durante el último episodio de su podcast en YouTube, Magaly Medina se confesó con respecto al trabajo que realiza en su casa televisiva, admitiendo que, en ocasiones, existen circunstancias que la incomodan o la hacen sentirse "frustrada".

"He estado a punto de que las lágrimas me salten por los ojos de solo ver la indiferencia con que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser , porque siento que soy la única que se carga con todo el peso del rating y la competencia en mis hombros, eso me hace a llorar", afirmó la 'Urraca'.

Sin embargo, lo que más causó asombro fue el posible anuncio de un prolongado descanso de la televisión, ya que afirmó sentirse en la necesidad de tomar un respiro para estar bien consigo misma y no perjudicar su salud mental.

"No tengo tolerancia al fracaso, es algo que los psicólogos y psiquiatras ya descubrieron de mi, no me gusta fracasar, además en lo que yo me empeño y sé que hago bien, tiene que irme bien, ¿por qué me va ir mal? Si me molesta la indiferencia que logro al costado, yo pareciera que soy la única que tiene ganas de competir a veces (...) Me voy a retirar", mencionó Magaly, aunque lo último, lo dijo entre risas.