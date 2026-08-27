Defensor del Pueblo sugiere que facultades legislativas incluyan "comisión de seguimiento" con miembros del Ejecutivo y Legislativo

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sugirió que las facultades legislativas que solicitará el Gobierno de Keiko Fujimori incluyan una comisión de seguimiento, integrada por el Ejecutivo y el Legislativo, que permita supervisar las acciones a ejecutar.

Sugiere comisión de control

Josué Gutiérrez propuso que la delegación de facultades sea acompañada por una comisión de seguimiento con representantes de todas las bancadas del Congreso.

"Estos son temas profundos, piden delegatura de facultades, ¿en qué ámbitos? ¿y cómo se debe llevar acabo? Yo te doy todas las facultades que quieras, pero hay que nombrar paralelamente a la norma una Comisión de seguimiento con los principales actores políticos de todas las bancadas en las Cámaras de senadores y diputados", afirmó.

Apunta a coordinación contra el crimen

El político señaló que representantes del gabinete también integrarían el colegiado para establecer prioridades y obtener resultados inmediatos frente al avance del crimen.

"También van a haber representantes del gabinete para que hagan un colegiado de tal manera que haya una ponderación de prioridades. Yo estoy seguro que no van a esperar hasta el otro año los resultados, van a ser de inmediato, pero tal cual está diseñado la estructura del Estado es para que el crimen siga campeando", declaró.

Advierte fallas dentro de ANIN

De tal manera, cuestionó la gestión de ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) y advirtió que presuntos casos de negligencia y corrupción generan desmotivación para impulsar cambios.

"El informe de ANIN es catastrófico, negligencia, corrupción, donde vayas te vas a chocar con lo mismo. Eso te genera desmotivación o la voluntad aún cuando las circunstancias no se puedan dar...", sostuvo.

ANIN se encarga de formular, ejecutar y dar mantenimiento a megaproyectos y programas de inversión pública en el Perú

En diálogo con Exitosa, Josué Gutiérrez, el defensor del Pueblo, propuso que las facultades legislativas que demande la administración de Keiko Fujimori incluyan una comisión de seguimiento con participación del Ejecutivo y el Legislativo, a fin de supervisar las medidas que se implementen.