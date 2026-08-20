Magaly respalda a Yahaira Plasencia ante delicado momento de su madre: "Deseamos que se recupere"

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina y Yahaira Plasencia han protagonizado más de un enfrentamiento público, pero ahora la situación tomó otro rumbo. La conductora decidió respaldar a la cantante ante el delicado momento que atraviesa su madre, mientras ambas mantienen conversaciones para intentar dejar atrás sus diferencias legales.

Magaly se solidariza con Yahaira Plasencia

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina se refirió a la situación personal que atraviesa Yahaira Plasencia y dejó de lado, al menos por ahora, las diferencias que mantienen desde hace más de un año. La conductora contó que la cantante tiene actualmente sus energías concentradas en el estado de salud de su madre.

"Ella está atravesando una etapa bastante complicada, tiene a su madre bastante enferma y todas sus energías están centradas en darle a su madre paz y tranquilidad, sobre todo rogar para que su mamá recupere y vuelva a tener la salud de siempre, eso es lo que también deseamos para ella", manifestó Magaly.

El mensaje de la conductora marcó un cambio de tono frente al conflicto que ambas figuras públicas han mantenido. Aunque existe un proceso judicial de por medio, Magaly consideró importante mostrar empatía ante una situación que involucra directamente a la familia de Yahaira.

Y es que, en momentos así, las diferencias parecen haber quedado temporalmente en segundo plano. La prioridad de la cantante peruana estaría puesta en acompañar a su madre y afrontar este complicado episodio familiar.

Magaly y Yahaira Plasencia se reunieron

Pero el acercamiento entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia no quedó únicamente en un mensaje de solidaridad. La conductora también reveló que recientemente tuvo un encuentro presencial con la cantante y su productor, en el que conversaron sobre distintos aspectos relacionados con la controversia judicial.

"Yo debo decir que Yahaira y yo sí nos hemos reunido, sí hemos conversado, nos hemos reunido personalmente, con mi productor y ella, hemos hablado de diferentes cosas, en algún momento se lo contaremos ella y yo, de repente estamos llegando acuerdos, conversar civilizadamente, frente a frente mirándonos a la cara, en eso estamos", declaró.

El lío legal entre las dos viene desde el 2024, cuando Yahaira Plasencia le chantó una demanda a la conductora por unos comentarios que, según contó la misma salsera después, perjudicaron su imagen y honor.

Ahora, la historia podría tomar un giro distinto. La propia Yahaira confirmó que ambas tuvieron la oportunidad de reunirse personalmente y conversar sobre la demanda con la intención de alcanzar un acuerdo y una conciliación.

"La demanda contra la señora Magaly Medina fue presentada en el 2024. Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos", señaló la cantante.

Por el momento, Magaly Medina y Yahaira Plasencia mantienen abierta la posibilidad de llegar a una solución consensuada, mientras la cantante atraviesa el delicado momento de salud de su madre.

Así, Magaly Medina decidió respaldar a Yahaira Plasencia ante el delicado momento que enfrenta su madre, dejando en pausa las diferencias que las llevaron a los tribunales.