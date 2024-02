Magaly Medina a Yolanda Medina por negar amorío entre Cueva y Pamela Franco: "Esquizofrénica resultó ella"

La conductora de 'Magaly TV: La Firme', Magaly Medina, no dudó en recordar el momento en que la cantante Yolanda Medina negó rotundamente que su amiga Pamela Franco sea la amante de Christian Cueva y que por ella, se haya terminado su matrimonio con Pamela López.

La cantante Yolanda Medina declaró en un programa de espectáculos para dar su versión de los hechos y retractarse de lo que hace unos días aseguraba era algo imposible: ¡un romance clandestino con el popular 'Aladino'!

Yolanda sorprendió a todos al revelar que siempre supo que Pamela Franco fue la amante de 'Cuevita' y se alegra porque su amiga haya tenido la fuerza necesaria para decir su verdad en televisión abierta, y que ella siempre la aconsejó para que se aleje completamente del futbolista.

"Yo siempre supe de esa relación, pero el día de Huanchaco nadie apareció. El señor Cueva no se apareció. ¿Ustedes creen que he formado parte del circo? No. Yo he sido una de las personas que siempre le aconsejé, le decía que estaba casado, que era un mentiroso y cínico, que está jugando con el honor de la familia", expresó en 'América Hoy'.